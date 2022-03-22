Suna ERDEN

Girne’de 5 ve 6 yaşlarındaki iki kız çocuğunu kandırarak kuytu yere götürdükten sonra cinsel saldırıda bulunan 62 yaşındaki Cumali Çinçar suçüstü yakalandı.

Cinsel saldırıya maruz kalan kızlardan birinin babası tarafından yakalanan ahlaksız adama önce meydan dayağı çekildi, sonra polise teslim edildi.

Hakkında soruşturma başlatılan Çinçar dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada aktarılan iddialara göre olay şöyle gelişti:

“Evlerinin önünde oyun oynayan kızların yanına giden Çinçar, ‘Gelin sizi çocuk parkına götüreyim, orada oyun oynarsınız’ diyerek kandırdı. Kızları 23 Nisan İlkokulu’nun parkına götüren zanlı, onları kuytu yere soktu.

Zanlı kızların eşofman ve iç çamaşırlarını çıkardı, boyunlarından öptü ve elleriyle cinsel organlarına temas etti. Zanlı daha sonra kendi cinsel organını çıkarıp kızların öpmesini istedi.

Bu esnada zanlıyla kızları parka doğru giderken gören mahalledeki diğer çocuklar, aileye haber verdi.

Kızlardan birinin babası durumu öğrenir öğrenmez parka doğru koştu. Zanlıyı kızların yanına gören baba öfkesine hakim olamadı; Cumali Çinçar’a meydan dayağı çekti.

Darp edilen zanlı daha sonra polise teslim edildi. Polis, zanlıyı tutuklarken, darp suçu işleyen baba hakkında da soruşturma başlattı.

Polis: Kızları kandırdı

Mahkemede olayı anlatan polis, olayın 20 Mart 2022 tarihinde saat 16.00 sıralarında Girne’de meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının kız çocuklarını kandırarak 23 Nisan İlkokulu’nun arka kısmına götürdüğünü söyledi.

Polis memuru, zanlının çocukları boynundan öptüğünü, eşofmanlarını çıkardığını ve küçük kızların cinsel organlarını öpmeye kalkıştığını açıkladı.

Polis, zanlının daha sonra kendi erkeklik organını öpmesi için çocukları zorladığını ifade etti.

Olayı gören aynı mahallede sakin çocukları durumu bildirdiğini, zanlının suçüstü yakalandığını ifade eden polis memuru, Çinçar’ın tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

Görgü tanıkları var

Polis memuru, görgü tanığı olan 8 kişiden ifade aldıklarını, olayla ilgili bir güvenlik kamerası görüntüsü tespit ettiklerini ve bu görüntünün inceleneceğini açıkladı. Polis, ayrıca iki kız çocuğunun doktor kontrolünden geçirileceğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Babaya da soruşturma

Polis ifadesini tamamladıktan sonra savcı, zanlının yüzündeki darp izlerinin nasıl oluştuğunu sordu. Polis memuru, zanlının kızlardan birinin babası tarafından darp edildiğini açıkladı. Polis, zanlıyı darp eden baba hakkında da soruşturma başlatıldığını belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.