Borsa 2021’de rekora doymadı

Yurt içi piyasalar yılın son çeyreğinde küresel hisse senedi rallisine katılırken, gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsaları arasında getiri bazında ilk sıralarda yer alan BIST 100 endeksi, 2021'i yüzde 25,8 yükselişle 1.857,65 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.406,87'ye çıkarırken, toplam işlem hacmi rekoru da 77 milyar liraya ulaştı. IST 100 endeksinde yer alan şirketlerden Ereğli Demir Çelik 100 milyar lira piyasa değerine ulaşan ilk Türk şirketi oldu. Hisse bazlı bakıldığında 2021'de en çok getiriyi yüzde 252,7 ile Sasa Polyester sağlarken, onu yüzde 176,2 ile Erbosan ve yüzde 174 ile İskenderun Demir Çelik takip etti. Geçen yıl açıklanan hisse geri alım programlarının toplam büyüklüğü ise yaklaşık 9 milyar lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2021'in son 3 ayındaki güçlü atakla yılı yüzde 25,8 getiriyle tamamlayarak küresel pay piyasaları arasında yerel para cinsinden en güçlü performanslardan birini sergiledi.

Küresel ekonomi yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını ve dünya genelindeki enflasyon baskısıyla belirsizliklerle dolu bir yılı geride bıraktı.

Kovid-19 salgını sebebiyle küresel bazda tarihi düşük seviyelere inen politika faizleri enflasyon baskısının özellikle yılın ikinci yarısından sonra günden güne artmasına sebep olurken, merkez bankalarının şahinleşen söylemleri ve enflasyon riskinden korunma şıkkı arasında kalan küresel yatırımcıların hisse senedi piyasalarına yöneldiği görüldü.