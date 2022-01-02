‘Öncelikli sorun ekonomi’

Cemre AKAR

Milletvekili adayı olan gençler neden siyasete girdiklerini ve hedeflerini Genç Vizyon’a anlattı. Bugünden itibaren farklı partilerden genç milletvekili adaylarını gazetemizde konuk edeceğiz.

Halkın partisi’nden (HP) Girne milletvekili adayı olan Yusuf Avcıoğlu, ülkedeki kötü yönetime tepki amacoıyla aday olduğunu belirtirken, öncelikli hedeflerini de sıraladı.



Soru : Önce kendinizden bahseder misiniz?. Aile ve iş durumunuz? Eğitim ve iş alanında neler yaptınız?

Yanıt: 1988, Girne doğumluyum. Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezunum.

Yüksek Lisansımı da yine Doğu Akdeniz Üniversitesi Enerji Ekonomisi ve Finansı bölümünde tamamladım.

Berlin, Almanya merkezli DGS - Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.’de “Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri”,

Kingston, Kanada merkezli Queen’s Universitesi’nde “Yatırım Değerlendirmesi ve Proje Finansmanı”,

Kingston, Kanada merkezli Cambridge Resources International Inc.’de “Kamu Ekonomisi, Vergi Analizi ve Gelir Tahmini”,

İstanbul, Türkiye merkezli BMI Business School İstanbul’da “Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Enerji Hukuku”,

Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası’nda “Güneş Enerjisi Sistemleri, Elektrikli Araçlar” alanlarında eğitim programlarına katıldım, bu eğitimler sonunda gerçekleştirilen sınavları başarıyla tamamlayarak uzmanlık sertifikaları aldım.

İş hayatımda çeşitli özel şirketlerde Elektrik ve Elektronik Mühendisi olarak çalıştıktan sonra 2015 yılında Elektrik Mühendisliği, Güneş Enerjisi Sistemleri, Akıllı Ev Sistemleri ve Kamera-Güvenlik Sistemleri alanlarında hizmet vermekte olan şirketi kurdum.

2014’te Almanya’nın Melle şehrinde, Bioconstruct Firmasına ait tesislerde Biyogaz Sistemleri üzerine teknik geziye katıldım.

2018’de Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen 4. Uluslararası Sıvılaştırılmış Doğalgaz Kongresine, ardından da yine 2018’de Malta’nın Marsaxlokk şehrindeki Sıvılaştırılmış Doğalgaz ile çalışan Delimara Elektrik Santrali ve FSU – Yüzer Depolama Ünitesi’ne teknik geziye katıldım.

2018’de Fas’ın Kazablanka şehrinde düzenlenen Güneş Enerjisi ve Kimyasal Enerji Sistemleri Konferansına, ardından da Fas’ın Quarzazate şehrindeki Noor – Konsantre Güneş Enerjisi Elektrik Santrali’ne teknik geziye katıldım.

2018 ve 2019’da Almanya’nın Münih şehrinde düzenlenen Güneş Enerjisi Sistemleri, Elektrik Depolama, Elektrikli Araçlar, Akıllı Şebekeler konferanslarına katıldım.

2019’da Almanya’nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Elektrik ve Kimyasal Depolama Sistemleri Konferansına katıldım.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Asbaşkanı olarak görev yaptım.

Halkın Partisi Girne İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, Girne İlçe Başkanı görevlerinde bulundum, faal olarak da Halkın Partisi Parti Meclisi Üyesi ve Merkez Yönetim Organı Üyesi olarak görev yapmaktayım.

Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Komitesi ve Enerji Politikaları Komitesi faal üyesiyim.

2020 yılından beridir Uluslararası Kıbrıs Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım.

Yabancı dil olarak İngilizce ve Almanca bilmekteyim.

Evli ve iki çocuk babasıyım.

Dünya öksürdü KKTC zatürre oldu

Soru : KKTC’nin bugünkü ekonomik durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yanıt: Tüm dünyada pandemi sebebiyle arz-talep dengesinde yaşanan bozulmayla birlikte artan fiyatlara ilaveten bir de tl-döviz kurunda yaşanan kriz eklenince, tabiri caizse Dünya ekonomisinin öksürmesiyle KKTC ekonomisi zatürre oldu.

Tüm mal ve hizmet alınlarında fiyatlar kontrolsüzce artarken, vatandaşın alım gücü de hızla eridi. Gelinen noktada, pahalılığı önleyecek, halkı koruyacak ve halkın alım gücünü artıracak bir takım önlemler alınması gerekmektedir. Halkın Partisi olarak biz 6 maddeden oluşan ve kısa sürede vatandaşa nefes aldıracak bir dizi ekonomik önlemden oluşan bir paket açıkladık. Bunlar; “Pahalılığın önlenmesi, fiyat indirimlerinin raflara yansıtılması, Kamuda ve özelde maaşların iyileştirilmesi, Gençler için konut/barınma projesi, Genç işsizler için istihdam politikaları, Maliye gelirlerinin artırılması ve Kamuda tasarruf tedbirleridir”. Bu ekonomik paketin bir bütün halinde uygulanması ile vatandaşa da kısa vadede nefes aldırmak mümkündür.

Soru : Bir süre Elektrik Kurumu Yönetim kurulunda yer aldınız. Kurumun bugünkü durumunu özetler misiniz?

Yanıt: Kurumun mevcut durumunu tek kelimede özetlemek gerekirse tam bir “enkaz” diyebiliriz. Borç, alacakları aşmış durumda ve buna rağmen yaklaşan seçim sebebiyle mevcut yönetim ve bakan tarafından hala borçlanılmaya devam ediliyor. Özellikle Erhan Arıklı’nın bakanlığı döneminde, tüm ihalelerin iptal edilmesi sebebiyle birçok bakım malzeme eksikliği sebebiyle zamanında yapılamamış, alınan kalitesiz yakıtlar ile jeneratörler de zarar görmüştür. Dörtlü hükümetten günümüze kadar görev alan dört Enerji Bakanının dördünün de çeşitli bahanelerle santral yatırımlarına engel olmaları da bunlara eklenince bugün yaşadığımız dönüşümlü elektrik kesintileri de kaçınılmaz olmuştur.

Neden siyaset?..

Soru : Siyasete neden girdiniz? Hedefleriniz nedir?

Yanıt: Ülkedeki mevcut kötü yönetime bir tepki olarak, insan haklarına, demokrasi, laiklik, sosyal adalet, şeffaflık, hesap verebilirlik, liyakat ve hukukun üstünlüğü temelinde, iyi yönetim ilkesine dayalı bir sistem kurmak, halkın hayat kalitesini ve refahını artırmak amacı ve hedefiyle siyasete girdim.

Soru : Sizce KKTC’nin en önemli ilk 5 sorunu nedir?

Yanıt: KKTC’nin en önemli ilk beş sorunu;

“Ekonomi, Enerji, Sağlık, Eğitim ve Altyapı” alanlarındaki aksaklık ve eksiklikleridir.

Yarın: CTP adayı Fide Kürşat