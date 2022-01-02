Dünyanın 7 kıtasındaki her bir zirveye tırmanma hedefiyle yola çıkan ve son olarak Antarktika’nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandırarak ülkemizin gururu olan Birkan Uzun, Amerika’nın Oregon eyaletinde dün kayak yaptığı esnada çığ altında kalarak hayatını kaybetti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun’un oğlu

Olan Birkan’ın beklenmedik bir zamanda hayatını kaybetmesi, ülke genelinde şok etkisi yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, HP genel Başkanı Kudret Özersay, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’nın yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uzun’un kaybından duyulan üzüntüyü dile getirdi.

Birkan Uzun 16 Aralık’ta Antarktika’nın en yüksek noktası olan 4.892 metre yüksekliğindeki Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandırarak bir Kıbrıslı Türkün ona verilecek destek ile neleri başarabileceğinin en güzel örneği olmuştur. Bugüne kadar 7 zirvenin 5’ine tırmanan Birkan, son kalan 2 zirve olan Asya Kıtasındaki Everest ile Okyanusya/Avustralya Kıtasındaki Carstensz Piramiti’ne 2022 ve 2023 yıllarında tırmanmayı hedeflemekteydi.

Fuat Oktay: Derin bir üzüntü duydum

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Amerika'da geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren dağcı Birkan Uzun'a rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başarılarıyla KKTC bayrağını dünyanın birçok zirvesinde dalgalandıran Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun'un Amerika’da geçirdiği kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Birkan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Tatar: Kalplerde yaşayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Tatar mesajında, “Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır” dedi.

Tatar, Birkan Uzun’a Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yayımladığı başsağlığı mesajı şöyle:

“Elde ettiği başarılarla hepimize büyük bir gurur yaşatan Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un, Amerika’da geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayım.

‘7 kıta 7 zirve’ hedefiyle büyük başarılara imza atarak, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğinin ve bağımsızlığının nişanesi KKTC bayrağını, dünyanın birçok zirvesinde dalgalandırarak, gurur kaynağımız olan Birkan evladımıza Allah’tan rahmet, tüm ailesine ve sevenlerine sabır dilerim.

Büyük özveri, çaba ve zorlu yolculuklarla elde ettiği başarılarının, cesaretinin, çalışkanlığının ve tüm dünyaya sergilediği vatanseverliğinin, birçok gencimiz için esin kaynağı olacağına inancım tamdır.

Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı Birkan’ımız, her daim kalplerimizin en özel yerinde yaşayacaktır.”

Sucuoğlu: Derin acı ve üzüntüsü içindeyim



Başbakan Faiz Sucuoğlu, Uzun’un ölümü nedeniyle sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Sucuoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Dağların zirvesine çıkarak Kuzey Kıbrıs Türk halkının gururu olan Birkan'ımızı hiç beklenmedik bir şekilde kaybetmenin acı ve üzüntüsü içindeyim.

Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.”

Kudret Özersay: Başımız sağ olsun

HP Genel Başkanı Kudret Özersay sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

7 Kıta 7 Zirve hedefiyle yola çıkarak, bayrağımızı dünya zirvelerinde dalgalandıran, Kıbrıslı Türk Dağcı Birkan Uzun’un, geçirmiş olduğu kaza sonucu yaşamını yitirmesi tüm halkımızı yasa boğmuştur.

Ülkemizin, devletine ve değerlerine sahip çıkan gençlere en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde, bu değerlere sahip çıkma azmi ile çalışarak ülkemiz adına dünyada ses getiren başarılara imza atan Birkan Uzun’un kaybı ailesi kadar yüreğinde memleket sevdası olan herkes adına büyük kayıptır.

Hepimizin başı sağolsun.”

Harmancı: Hüzün ve gururla uğurluyoruz

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya paylaşımında şöyle dedi:

“Zaman duruyor gibi bazen, geçtiğimiz gün çıktığı zirvede onu ayakta alkışlamıştık, şimdi sonsuzluğun zirvesine hüzün ve gururla uğurluyoruz.

Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum.”

Büyük kayıp

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı kısa paylaşımında “Halkımızın başı sağ olsun. Bir KKTC sevdalısını kaybettik” derken, Genç İşadamları Derneği’nin (GİAD) paylaşımında şunlar kaydedildi:

“Kardeşimiz, evladımız, milli sporcumuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ortak Eğitim Hizmetler Dairesi Müdürü Sayın Cengiz Topel Uzun’un biricik oğlu Birkan Uzun’u Amerika’da geçirdiği elim bir kaza yüzünden kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı dileriz.”

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2022, 04:33