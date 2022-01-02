‘En büyük arzum’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı ve Kıbrıs’ın gerçeklerini göz önünde bulunduran, yan yana yaşayan iki egemen devletin iş birliğini içeren bir antlaşmaya ulaşılmasının, yeni yılda en büyük arzusu olduğunu kaydetti.

Tatar, yayımladığı yeni yıl mesajında, Covid-19 salgınının 2022 yılında son bulmasın ve KKTC’nin her alanda gelişiminin sürmesini temenni ederek, salgın sürecinde, her türlü fedakârlığa katlanan halka, tüm sağlık çalışanlarına ve yardım elini uzatan Anavatan Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

2021 yılında yaşanan önemli gelişmeleri de hatırlatan Tatar, yıl içerisinde Kıbrıs Türk halkı için en önemli gelişmelerden birinin kapalı Maraş açılımı olduğunu, Rum Yönetimi’nin tüm engelleme girişimlerine rağmen açılımın devam edeceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte Kıbrıs sorununda artık egemen eşitliğe dayalı, iki devletli bir çözümün gündeme geldiğini de vurgulayan Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugün Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz’de ve Mavi Vatan’da daha güçlü duruma geldiğini kaydetti.

