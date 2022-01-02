Tablo değişmiyor

KKTC’de, son 24 saatte yapılan 8 bin 485 Covid-19 testinde 326 pozitif vaka tespit edildi, 1 kişi öldü, 129 kişi taburcu edildi. Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle.

"Toplam 8485 test yapıldı, 309'u yerel, 326 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 129 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8 bin 485 olup, 309'u yerel, 326 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi hayatını kaybetmiş, 129 kişi taburcu edilmiştir.

17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 309 kişi ise yerel vakadır.

132 kişi Lefkoşa, 62 kişi Girne, 85 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Güney Kıbrıs’ta rekor vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 38 bin 977 Covid 19 testi neticesinde 2 bin 332 yeni pozitif vaka belirlendi. Can kaybı yaşanmazken toplam vaka sayısı 169 bin 159’a yükseldi.