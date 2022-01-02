‘Her zaman yanınızdayız’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Verilen bilgiye göre; Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar’ın şahsında, tüm Kıbrıs Türk halkının yeni yılını en kalbi duygularıyla kutlayarak, 2022’nin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Covid-19 salgınında son günlerde yaşanan gelişmelere de değinilen telefon görüşmesinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, KKTC’de Omicron varyantına bağlı olarak vaka sayısındaki artışla birlikte daha güçlü bir şekilde yürütülecek pandemi sürecinde Anavatan Türkiye’nin, her zaman olduğu gibi Kıbrıs Türkü’nün yanında olmaya devam edeceğine dikkat çekildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tatar da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nezdinde, tüm Türk halkının yeni yılını kutlayarak, 2022’nin bölgeye ve tüm insanlığa, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

“KKTC’nin çıkarlarını korumaya devam edeceğiz”

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını koruduklarını ve korumaya da devam edeceklerini kaydetti.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 2021 yılındaki çalışmalara ilişkin bilgiler verdi.

Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık, 'Yola devam' dedik, gece gündüz çalıştık." ifadelerini kullandı.

Yerli ve milli aşı TURKOVAC'ın seri üretimine başlandığını belirten Erdoğan, Türkiye'nin dünyada kendi aşısını üreten 9 ülke arasındaki yerini aldığını vurguladı.

Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin meşru hak ve çıkarlarını koruduklarını ve korumaya da devam edeceklerini aktaran Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın da aralarında olduğu 6 organizasyonun dönem başkanlığını aktif bir şekilde, başarıyla yürüttüklerini bildirdi.

Erdoğan, Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4'üncü sondaj gemisinin de filoya dahil edildiğine vurgu yaptı.

Erdoğan, 2021 yılının özetinin özetini gün boyu paylaştığını belirterek, "Milletimize kesintisiz hizmet sunacak sayısız eser ve icraata imza attık. Rabbim nefes, milletimiz destek verdikçe, ülkemize hizmet etmeyi 2022 yılında da sürdüreceğiz. Yeni yılın sağlık, huzur ve refah getirmesi duasıyla…" dedi.