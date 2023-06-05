Borsa, altın ve dolar kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geride bırakılan haftayı yüzde 11,66 kazançla 5.114,97 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 4.622,26 puanı, en yüksek 5.146,70 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 14,21 artışla 4.915,10 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 9,06 kazançla 4.333,69 puana, Sanayi Endeksi yüzde 10,79 kazançla 8.372,56 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 11,78 artışla 4.965,92 puana yükseldi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 5,68 artışla 1.320 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,69 kazançla 8.844 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 4,43 değer kazanarak 20,8850 lira, avronun satış fiyatı yüzde 4,56 yükselişle 22,4460 lira oldu.



Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2023, 10:00