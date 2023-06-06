Süperstar büyüledi

Kuzey Kıbrıs’ın en gözde oteli Merit Royal Diamond’ın Haziran ayı konserleri, Süperstar Ajda Pekkan ile başladı.

Yılbaşında verdiği unutulmaz konserin ardından, Karpaz Balo Salonu’nda hayranları ile yeniden buluşan Ajda Pekkan, Merit Royal misafirlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

İhtişamı ile eğlence hayatına damga vuran Diamond sahnesinde ışık gösterileri ve dansçıları eşliğinde olağanüstü bir performans sergileyen Süperstar, sahne kostümüyle de göz kamaştırdı. Sarı tüy detaylı kısa ceketle tamamladığı, dore rengi ışıl ışıl tulumu ile yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan, hem güzelliği hem de eşsiz sesi ile kendisine bir kez daha hayran bıraktı. Salonu dolduran sevenlerine “Birlikte büyüdük, birlikte bugünlere geldik. Hepinizi çok seviyorum” diyen Süperstar, Merit ailesine de teşekkürlerini sundu.

Muhteşem bir konser oldu

Merit Royal Diamond konserine özel olarak hazırladığı repertuvarında, en sevilen nostaljik ve yeni parçalarına yer veren ünlü sanatçı, konuklarını adeta büyüledi. Davul şov eşliğindeki hareketli şarkılarıyla eğlenceyi doruğa çıkarıp konserini tamamlayan Ajda Pekkan, hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir geceye daha imza attı.