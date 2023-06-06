Bir rekor daha

Suna ERDEN

Tanınmamış olsa da KKTC devleti birçok konuda dünya rekorları kırmaya devam ediyor. Son rekorlardan biri, araç kullanımı olarak tespit edildi. Buna göre; ülke nüfusunun 390 bin olduğu KKTC’de, kayıtlı araç sayısının da 370 bine ulaştığı belirtildi. Bu durumda yeni doğmuş bebekler dahil olmak üzere hemen her kişiye bir araç düşüyor.

Sadece bu yılın ilk 4 ayında 6 bin 300 yeni aracın trafiğe katıldığı görülürken, yaşanan bu gelişme karşısında KKTC’nin yollarında herhangi bir iyileşme yapılamıyor ve trafik kazalarında ciddi artışlar olmasına karşın denetim yapacak polis sayısı artırılamıyor. Uzmanlar “Yollarımız yetersiz, polisin eleman ve araç-gereç eksikliği çok fazla olmasına karşın önlem alınmaması, trafikte sorunların daha da artmasına yol açmaktadır” diyor.

Kayıtlı araç sayısı 370 bin

Trafik Dairesi verilerine göre; KKTC’de mevcut kayıtlı araç sayısı 370 bin olurken, yılda ortalama 13 bin yeni araç trafiğe çıkıyor.

Verilere göre; 2023 yılının ilk dört ayında 6 bin 300 araç kayıt edilirken, sayının sürekli olarak arttığına işaret ediliyor.

KKTC İstatistik Kurumu’nun verilerine göre ise ülke nüfusu 390 bin 745 kişiyi buluyor.

Veriler araç sayısının neredeyse nüfusa denk düştüğünü ortaya koyarken, ülkenin kanayan yarası olan trafik kazaları günden güne artıyor.

Trafik kazalarının oranlarına bakıldığında 2023 yılının ilk 5 ayında bin 674 kaza meydana geldi; 20 can kaybı oldu, 263 kişi de yaralandı.

Araç sayısı ve kaza oranları dikkate alındığında denetimlerin yetersiz kaldığı gözler önüne seriliyor.

Polis sayısı yetersiz

Emekli Polisler Derneği Başkanı Nurettin Çırakoğlu, Polis Yasası’na göre teşkilatın 3 bin kadrosu olması gerektiğini ancak günümüzde2 bin 40 personelle ülkenin asayiş ve huzurunun sağlamaya çalışıldığını belirtti.

Çırakoğlu, Trafik Şubelerinde devriyelerde 4, kaza tahkikat bölümünde ise 5 polisin çalıştığını ifade ederek, bu sayısının özellikle Gazimağusa, Lefkoşa, Girne gibi büyük ilçelerde trafikte denetim için yetersiz olduğunu belirtti.

Çırakoğlu şunları söyledi:

“ 2 bin 40 polis; özel birimde, adli şubelerde, narkotikte, trafik şubelerinde, mahkemelerde, sınır kapılarında, gümrüklerde çalışan toplam personel sayısıdır. Tüm polisler büyük yük altındadır. Teknik cihaz, araç ve birçok eksikliği vardır. Günümüzde hem nüfus hem araç sayısı artmıştır. Trafiğe ülke genelinde bakan toplam polis sayısı binin altındadır. Bu sayısı ne yollarda denetimin ne de sağlıklı kontrollerin yapılması için yeterli değildir.”

Çırakoğlu, “Polis teşkilatında yetersiz kadro olması nedeniyle asayişin tam olarak sağlanamaması, hem vatandaşın polise olan güvenini sarsıyor hem de polis mensuplarının aşırı iş yoğunluğu nedeniyle motivasyonunu kaybetmesine neden oluyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2023, 09:48