Kolay bir dönem olmayacak

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) 2022 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

Bankalar Birliği binasında gerçekleştirilen genel kurul toplantısında Divan Başkanlığına T. Halk Bankası A.Ş. Ülke Müdürü Sevda Özen, Divan Başkan Yardımcılığına Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. Genel Müdürü Serhan Tuğyan, katipliklerine ise Türk Bankası Ltd. Genel Müdürü Mustafa Kayahan ile Universal Bank Ltd. Genel Müdür Yardımcısı Burak Doğan atandı.

Birlik Başkanı Olgun Önal, Genel Kurula yaptığı konuşmasında, Avrupa ve Amerika’da büyük bankaların battığı, temerrüt ihtimallerinin konuşulduğu, CDS risklerinin yükseldiği, değişik bölgelerde savaşların devam ettiği veya savaş ihtimallerin bulunduğu, kısacası risklerin çok olduğu bir gelecek dönemle karşı karşıya olduğumuzu ve bizleri önümüzdeki günlerde hem içinde bulunduğumuz coğrafyadan kaynaklı hem de global gelişmelerden kaynaklı kolay bir dönemin beklemediğini ifade etti.

Ekonomik faaliyetler canlı ancak…

Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerin canlı olduğunu söylemenin mümkün olduğunu belirten Önal, ancak başta Türkiye olmak üzere ülkemiz dışındaki gelişmelerden de şiddetli şekilde etkilenen, kırılgan bir ekonomik yapımızın olduğunu da hatırlatan Önal, tüm bu olumsuz koşullara ve kırılganlıklara rağmen bankalarımızın olağanüstü başarılı bir performans gösterdiğini, risklerini doğru yönettiklerini, temel fonksiyonlarını kesintisiz paydaşlarına sağladıklarını, bilançolarını ve rasyolarını koruduklarını ve ölçüsüz risklerden kaçındıklarının görüldüğünü aktardı.

Faaliyetler karşılıklı saygıya dayalı

Birlik üyesi bankaların tüm faaliyetlerini karşılıklı saygıya dayalı tam rekabet içerisinde yürüttüğünü, bunun sağlıklı bir şekilde devamının Bankalar Birliği’nin en önemli fonksiyonu olduğunu belirten Önal, Birlik olarak tüm sistemi ilgilendiren konularda ve gerektiği zamanda doğru bilgilerin kamuoyu ile de paylaşıldığını, gerektiğinde tüm kanalları kullanarak kamuoyunun doğru, zamanında, şeffaf ve sürekli bilgilendirilmesine özel önem verildiğini, bir meslek örgütü olarak Bankalarımızı temsil sorumluluğunun en iyi şekilde yerine getirilmeye çalışıldığını vurguladı.

Yönetim Kurulu belirlendi

Yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu K. İktisatbank Ltd., Creditwest Bank Ltd., K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd., Limasol Türk Koop. Bankası Ltd., Asbank Ltd. ve T. İş Bankası A.Ş.’den oluşmuştur. Denetçiler Kuruluna da T. Halk Bankası A.Ş. ve Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. tarafından oluşturuldu.