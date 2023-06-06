Açlık sınırı 14 bin 454 TL oldu

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), 31 Mayıs itibarıyla 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 14 bin 454 TL olduğunu, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın 2 bin 654 TL’ye yükseldiği belirtti.

Açıklamada, asgari ücretle açlık sınırı arasındaki farkın giderek açıldığı kaydedilerek, asgari ücretlinin açlığa mahkum edildiği savunuldu.

Asgari ücretin 449,52 Sterline, açlık sınırının 550.62 Sterline denk geldiğinin ifade edildiği açıklamada, “Açlık, asgari ücretlinin kaderi olmamalı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu acilen toplanıp yeni asgari ücreti belirlemeli” denildi.

Sendikanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi, “İstatistik Kurumu’nun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2023’ün Ocak ayında yüzde 2.62, Şubat ayında yüzde 4.65, Mart ayında yüzde 2.10, Nisan ayında yüzde 5.30 ve Mayıs ayında yüzde 3.62 enflasyon meydana gelmiştir. Beş aylık toplam enflasyon yüzde 19.64 olmuştur…"