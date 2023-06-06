Öncelik masaya dönüş

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in eski başkan Nikos Anastasiadis’le Crans Montana sürecindeki yakın mesaisi nedeniyle Kıbrıs sorununa gerçekten çözüm isteyip istemediği konusunda hem uluslararası alanda, hem de Güney Kıbrıs içerisinde kuşkuyla karşılandığı vurgulandı.

Rum liderin AB’nin Kıbrıs sorununa bir temsilci atayarak, daha aktif müdahil olması önerisi götürdüğü Avrupalı yetkililerden BM Genel Sekreteri’ne yönelmesi cevabı aldığına işaret edildi.

Politis haberi “Nikos Hristodulidis’in Ağırlıkları ve Kıbrıs Sorunu… Önümüzdeki Sonbaharın Sert İkilemleri… Avrupalı Liderler Nikos Hristodulidis’e BM Genel Sekreteri’ne Yönelmesi Gerektiği Cevabını Verdi” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Hristodulidis’in danışman atamaları nedeniyle aldığı eleştirileri cevaplarken kullandığı “seçim kampanyasına başladığımda tek başımaydım ve tek başıma yol almaya karar verdiğim için benimle konuşmamaya başlayanlar oldu” cümlesinin, içerisinde bulunduğu siyasi yalnızlığın itirafı olduğuna dikkat çeken gazete, “tamamen yalnız kalacağını bile bile Kıbrıs sorununda ilerlemeye niyetli olup olmadığının soru işareti olduğunu yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, bazı siyasi unsurlarla kapalı kapılar ardında yaptığı görüşmelerde, Kıbrıs sorununda DİSİ ve AKEL’den destek alacağından emin olduğu konuşması yapmasına rağmen Crans Montana sürecinde Anastasiadis’le yakın mesaisi nedeniyle gerçek niyeti konusunda sırtında ağır bir miras taşıyor.

Güney Kıbrıs’taki bir kesim, Crans Montana sonrasında yaşanan başarısızlıktan dolayı kötü icraatları ve çözüm çabasını terk etmeleri nedeniyle Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Nikos Anastaiadis'i suçluyor. Bu durum bugünkü Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis hakkında olumsuz bir görüntü yaratıyor.