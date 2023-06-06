‘Her alanda KKTC’nin yanında’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirilen Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle görevi Fuat Oktay'dan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan devralan Cevdet Yılmaz, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü'yle KKTC'nin her bakımdan yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak millete hizmet bayrağını Fuat Oktay'dan devralmanın, kendisi için bir onur olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu sorumluluğu üstlenerek, tüm gayretlerini göstereceklerini belirten Yılmaz, "Öncelikle Türkiye Yüzyılı kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Önceki dönemde, ülkemize hizmet eden, tüm bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni kabinede yer alan bakanlarımızı bir kez daha tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadesini kullandı. Son seçimlerde milletin, bir kez daha "Evet, yeni yönetim sistemi ile yola devam" dediğini vurgulayan Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde yeni yönetim sistemimizin gelişerek, güçlenerek yeni şartlara adapte olarak Türkiye'mizin bir kazanımı olarak devam edeceğini, özellikle vurgulamak istiyorum." diye konuştu. Yılmaz, depremden etkilenen illerin inşa ve ihyasına öncelik, Afetlere Karşı Ulusal Risk Kalkanı Modeli'nin sağlamlaştırılmasına da özel bir önem vereceklerini anlatarak, Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü'yle KKTC'nin her bakımdan yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Oktay: Çıtayı yükseltecek

Oktay ise Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü'yle KKTC ile iktisadi ve mali işbirliğini, geniş kapsamlı toplumsal boyuta da yayarak güçlendirdiklerini söyledi. Oktay, tüm çalışmaların devlette devamlılık esasına göre sürdürülebilir bir altyapı ve çerçeve ortaya koyduğunu aktardı. Oktay, görevi devralan yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bu çıtayı çok daha yükseğe taşıyacağına yürekten inandığını belirtti.