Borsa kazandırdı

Son bir haftada yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,26'lık kazançla 103.024,34 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 100.896,80 puanı, en yüksek ise 103.306,72 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi ise yüzde 1,98'lik artışla 109.503,10 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,95'lik primle 132.399,13 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 6,38'lik değerle 93.003,18 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,46'lık kazançla 143.049,19 puana yükseldi.

Brisa en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 17,94 ile Brisa oldu. Söz konusu hisse senedini, yüzde 14,59'luk artışla Hektaş, yüzde 11,86'lık yükselişle de BİM Mağazalar izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 9,15 kayıpla Alkim Kimya oldu. Bu hisseyi yüzde 6,08'lik düşüşle Deva Holding, yüzde 3,30'luk azalışla Selçuk Ecza Deposu takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 3 milyar 209 milyon lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, onu 2 milyar 990 milyon lirayla Garanti Bankası, 2 milyar 949 milyon lirayla ASELSAN takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 38 milyar 672 milyon lirayla Koç Holding, 38 milyar 375 milyon lirayla BİM Mağazalar ve 33 milyar 379 milyon lirayla da ASELSAN şeklinde sıralandı.

Altın ve döviz düştü

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, yüzde 1,55'lik düşüşle 380,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,52'lik azalışla 2 bin 526 liraya geriledi.

Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 1,45'lik azalışla 6,8150 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,88'lik kayıpla 7,4280 lira oldu.

Bir önceki hafta 8,4380 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, son bir haftada yüzde 1,39'luk düşüşle 8,3210 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,51 değer kaybederek 7,0320 liradan alıcı buldu.



Yatırım fonları

Yatırım fonları yüzde 0,41, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,01 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,16 ile hisse senedi fonları oldu.