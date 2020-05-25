Sağlık ve polis ekipleri bayramda da iş başındaydı

Coronavirüs’le mücadelede ön saflarda yer alan sağlık ve polis ekipleri bayramda da iş başındaydı

Sağlık ve polis ekipleri bayramda da iş başındaydı
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Hüseyin ÇİÇEK
Kuzey Kıbrıs’ta Coronavirüs’ün ilk kez görüldüğü 10 Mart 2020 tarihinden beri her daim görevlerinin başında olan, salgında büyük bir özveri ile çalışan polis ve sağlık görevlileri bayramda da işlerinin başındaydı. Bayramın ilk günü görevlerinin başında olan sağlık çalışanları ile polis teşkilatı 24 saat boyunca halka hizmet etti. Polis ekipleri güvenliği ve virüs nedeniyle alınan tedbirleri kontrol etmek için sabaha kadar denetimler yaparken,  112 acil servis çalışanları da ani vakalara müdahale etti.
Sağlık ve polis ekipleri, halkın huzuru için nöbete devam edeceklerini söylerken, vatandaşların da tedbiri elden bırakmamasını istedi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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