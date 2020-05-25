Piyasa çöktü

Çiğdem AYDIN

Kuzey Kıbrıs’ta otellerin kapanması, turizm sektöründe çalışanların yanı sıra binlerce öğrencinin adadan ayrılması sadece yiyecek-içecek ve giyim sektörünü değil; otomotiv sektörünü de olumsuz yönde etkiledi. Diyalog’a konuşan Oto Galericiler Birliği Başkanı İbrahim Akın, Coronavirüs salgını sonrasında yeniden çalışmaya başladıklarını; ancak satış yapamadıklarını söyledi.

Hükümetin KDV indirim süresini uzatmasına karşın araba satamadıklarını belirten Akın; sektörün kendine gelebilmesi için uçuşların başlaması, adaya turist ve öğrenci gelmesi gerektiğini belirtti.

Oto galerilerin yıl sonuna kadar dayanacak gücü kalmadığını belirten Akın “turizm ve eğitim sektörü, tüm sektörleri besliyordu. İkisi de durunca, diğer sektörler ağır kayıplara uğradı” dedi.



Ne dediler?..

İbrahim Akın (Akın Oto Galeri)

“Biz KDV indiriminin haziran ayına kadar devam etmesi için hükumet ile görüştük ve uzattık. Fakat Coronavirüs nedeniyle insanlar araç alımlarının durdurdu. Şu anda Araç Kayıt Dairesinde yapılan birçok devir virüs öncesi yapılan satışlardır. Sektör açıldıktan sonra kayıtlı 267 araç galerisinden toplasanız 30 satış ancak olabildi bu da bizim sektör için sıfır satış anlamındadır. Eskisi gibi satışlarımız yok, bir uyku dönemine girdik. Yüzde 70 satışlar durmuş durumdadır. Bahsettiğim yüzde 70’in içerisinde ikinci el Japon araçlarının satışı da dahil. Ülkeden 150 bin kişi ayrıldı. Turizm sektörü kapandı. Sektörün beslediği paydaşlar da durdu, oralarda hizmet veren kişiler adadan ayrıldı veya kalanlar da önünü göremediği için araç almıyor. Öğrenciler de adadan ayrıldı, bunlara paralel bu süreç içerisinde işinden olan çok sayıda vatandaşımız vardır. Bu insanların galeriye gelip bankaya bağlanarak araç alması da mümkün değil. Haliyle bizim sektör şu anda ciddi sıkıntı yaşamaktadır. Yılbaşına kadar dayanma gücümüz var. Umudumuz turizm sektörünün açılması, Ercan’dan gelişlerin başlaması, öğrencilerin gelmesindedir. Yaşadığımız bu sürecin yeni yıla kadar sürmesini bekliyoruz zaten daha fazla sürerse dayanamayız.”

Sami Doğan (Sami Doğan Oto Galeri)

“Coronavirüs öncesinde biraz hareketlenmeler olmuştu. Fakat şu anda yüzde 70 oranında ciddi bir kaybımız vardır. Örneğin bugünler araç kayıtta yaptığımız işlemler hep Coronavirüs öncesinde yaptığımız ve yarım kalan işlemlerdir. Önceden sattıklarımız vardı 20-30 bin TL’lik araçları satıyoruz ben galerimi ayın dördünde açtım sektör zaten dördünde açtı o günden bugüne sadece iki araç satabildim onlar da ikinci el. KDV indirimi devam ediyor haziran sonuna kadar da devam edecek fakat bizim galericiler olarak talebimiz Haziran değil Aralık sonuna kadar devam ettirilmesidir. Şu anda KDV indirimi var gümrük indirimi ama araç alacak insan yok. Hem ülkeden ayrılanlar hem yerli vatandaş alamıyor zaten insanların işleri durdu ülkede kalanlar hep cepten harcadı esnaf açtı ama para kazanacak ödeyecek ki araç alımları olsun. Memurdan da kesintiler oldu kimse önünü göremiyor bu nedenle de araba almak öncelik değil. KDV indirimi Aralık sonuna kadar uzatılırsa belki sektör için bir umut olur aksi halde dayanmamız mümkün değildir.”

Ahmet Üçöz (Üçöz Motors)

“Şu anda daha satışımız yok, gelip giden var ama araç almaya cesaret edemediler. İnsanlarımız KDV indiriminden faydalanmak isterler ama krediye girmek istemezler çünkü önlerini göremiyorlar. Ayın dördünde açıldık ve henüz hiç satışım olmadı. Araç kayıtta 3 tane işlem yaptım onlar da Coronavirüs öncesi satmış olduğum araçlardı.

Şu anda görüyorum araç kayıtta bir iki devir oluyor ama eskisinden daha kötü durumda. Bir düzen kuramadılar galericiler ikinci el araçları üzerine almaya çalışırız alamıyoruz. Evrakı bırakalım diyoruz ‘bırakma, evrak kaybolur’ diyorlar. Orada da işlemleri yapamıyoruz doğru dürüst. Yeni kayıtlar için bilgisayardan giriş yapalım diyoruz online diye ona da başladılar diyorlar ama sistem çalışmaz. Öğrencilerin gidişi çok etkiledi. Turizmin durması etkiledi. Ayın dördünde açıldık diyorlar ama mayıs ayını zaten kaybettik, satışı yakalamamız mümkün değil, haziran sonu da indirim bitecek KDV indiriminin yıl sonuna kadar uzatılmasını talep ediyoruz.”

Erol Ballıkaya (Erol Oto Galeri )

“Sürecin uzatılmasını istiyoruz. Virüs olmadan önce sattığımız araçlar vardı onlarda bir veya iki araçtı onların işlemlerini yaptık. Ayın dördünde açıldık fakat benim galerimde bir araç satabildim başka yok. Şu anda cebinde parası olan kişiler alıyor araç insanlar bankaya bağlanmak istemiyor çünkü önünü göremiyor. Ne olacağını bilmiyor insanlar bu yüzden borçlanmaya gitmiyorlar. Genelde okullar yılsonuna kadar uzatılmasını istiyoruz şu anda hareketlenme zaten yoktur. Aralık ayına kadar sektör ancak kendine gelir diye düşünüyorum.”

Ahmet Sönmezler (Gürsel Sönmezler Oto Galeri)

“Şu anda tek tük satışımız vardır ama eski hareketlilik yoktur. Coronavirüsü öncesinde satışlarımız düzelmişti KDV indirimi işe yaramıştı . Ayın dördünde açıldık o günden bugüne kadar 4 veya 5 araç sattık onun dışında bir hareketlilik yok. KDV indiriminin uzatılabilmesi bizim sektör için çok önemli şu anda parasını olanlar alıyor ama vatandaş genelde kredilendirilmek istemiyor. Öğrencilerin gidişinden biz çok fazla etkilenmedik müşteri portföyümüz daha faklıdır. Benim görüşüm ihtiyacı olan günün sonunda gelir ve araba alır. Fakat KDV indirimi Aralık ayına kadar uzatılırsa sektör de vatandaş da devlet de kazanır.”