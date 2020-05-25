Mesafeli namaz

Oruç tutulan Ramazan ayının ardından üç günlük Ramazan Bayramı dün başladı.

Bayram namazı sabah saat 06.15’te kılındı. Bayram namazıyla birlikte toplu ibadet yasağı da kalkmış oldu. Ramazan Bayramı namazı, yeni tip Coronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kılındı. Müslümanlar, namaz sonrasında Covid-19 tedbirleri nedeniyle sarılarak ve temas kurarak bayramlaşmadı. Cami girişlerinde cemaate dezenfektan jel verilirken, camiye gelenlerin maske taktığı ve kendi seccadelerini getirdiği görüldü.

Camilerde Kıbrıslı Türklerin yanı sıra KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da yerini aldı.

Tatar, Hz. Ebubekir Camii’nde kıldı

Başbakan Ersin Tatar da bayram namazını Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camii'nde kıldı.

Tatar, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC ve Türkiye'deki halk ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bu bayramın önemine dikkati çeken Tatar, "Kovid-19'a karşı mücadelede KKTC ve Türkiye'de gösterilen başarı önemlidir. Halkımızın sağlığı ve esenliği için bu mücadeleyi sürdürüyoruz, tedbirlerle bu bayramı kutluyoruz. Daha güzel günler bizim için gelecek." dedi.

Tatar, bu coğrafyada önemli bir mücadele içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkı, her zaman olduğu gibi, Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle burada daha güvenli, refah ve esenlikli bir yaşam için mücadelemizi sürdürmektedir." diye konuştu.

Başbakan Tatar, tüm basın mensupları ve Anadolu Ajansı ailesinin de bayramını kutladı.

Bayramlaşma olmadı

Öte yandan Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelenin başarıyla ulaşması için uygulanan önlemler kapsamında sosyal mesafenin korunmasının kritik önemi nedeniyle, bu yıl Ramazan Bayramı’nda, Cumhurbaşkanlığı’ndaki geleneksel bayramlaşma da yapılamadı.

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkûm ve tutuklular, sağlık riski yaratmayacak şekilde, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının önerdiği tedbirler çerçevesinde, kapalı görüş sistemiyle aile ve yakınlarıyla bayram süresince görüşebiliyor.

Ağır ceza hükümlüleri ilk iki tam gün, hafif ceza hükümlüleri 26 Mayıs tarihinde sabah 09.00-13.00 saatleri arasında, hükümsüz tutuklular ise 26 Mayıs öğleden sonra 13.00-16.00 saatleri ile 27 Mayıs tam gün yakınlarıyla görüşebilecek.

Ziyaretçilerin cezaevinde bulundukları süre zarfında mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları zorunlu.

Polisin bayram tedbirleri

Bu arada Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şikâyetlerini ve yardım taleplerini değerlendirmek amacıyla “155 Polis İmdat, 199 İtfaiye, 156 Alo Narkotik ve diğer polis telefon hatları kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacak.

Polis Genel Müdürlüğü, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak trafikte, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Trafik kurallarına mutlak surette uyunuz ve uymayanları uyarınız. Alkol almışsanız araç kullanmayınız, gerekirse polisten yardım isteyiniz. Aracınızı yolların konumunu dikkate alarak sürünüz. Kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullananları ve trafik kurallarına uymayanları hiç çekinmeden polise ihbar ediniz. Araç kullanırken cep telefonu ile konuşmanın, bir şeyler yiyip içmenin sürücünün dikkatini dağıtacağını asla unutmayınız. Sürat yapmayınız. Süratin yolları değil kendi yaşamınızı kısaltabileceğini unutmayınız. Trafikte önceliğiniz; ‘hız yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak’ olsun”

