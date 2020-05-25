Kuzey Kıbrıs’ın 9 ayrı bölgesinde dün yangın çıktı

Kuzey Kıbrıs’ta dün 9 ayrı bölgede yangın çıktı. Girne’ye bağlı Tepebaşı’nda, Gazimağusa’da, Yiğitler, Vadili, Paşaköy, Yeşilırmak, Yeniceköy, Nergisli, Gaziköy ve Serdarlı köylerinde çıkan yangınlarda ağaçlar, makilik alan, ekinler ve kuru otlar yandı, arazide kafes içerisinde tutulan bir köpek de telef oldu.

Köpeğin Yeniceköylü Yusuf Canbaz’a ait olduğu belirtildi.

En çok endişeye yol açan yangın ise geçtiğimiz hafta büyük bir facia yaşayan Tepebaşı’ndaki yangın oldu.

Şiddetli rüzgârın etkisi ile kısa sürede yayılan yangın yetkilileri harekete geçirdi; Türkiye ve güneyden hava destek aracı istendi.

Ancak yangının kontrol altına alınması ile hava aracına gerek kalmadı.

Türkiye ve güneyden hava desteği istendi

Daha bir hafta önce büyük bir yangın atlatan Tepebaşı’nda dün saat 15.30 sıralarında Limitya mevkiinde yangın çıktı. Ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgârın etkisi ile kısa sürede yayıldı. Yangına itfaiye ekipleri, orman dairesi, çevre halkı ve askeri personel müdahale etti.

Ancak ekipleri çabalarına rağmen yangın yayılmaya devam etti.

Bunun üzerine KKTC yetkilileri Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan hava söndürme desteği talep etti. Olumsuz hava koşullarından dolayı Türkiye hava aracı gönderemedi.

Bu gelişmenin ardından Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşerek Güney Kıbrıs’tan hava söndürme desteği alınması için Rum liderliği ile temas kurulmasını gerekliliğini iletti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Akıncı Rum Lider ile görüştü ve Anastasiadis’in olumlu yanıtı üzerine bir helikopterle bir yangın söndürme uçağının Tepebaşı’ndaki yangına havadan müdahalesi için süreç başlatıldı.

Yangının karadan müdahale ile kontrol altına alınabileceğinin anlaşılması üzerine, Güney Kıbrıs’tan yangın söndürme helikopteri ile yangın söndürme uçağının gelmesine gerek kalmadı.

Karadan müdahale ile saat 18.00 sıralarında yangın kontrol altına alındı. Yangın yerinde soğutma çalışmaları ise geç saatlere kadar devam etti.

Yetkililer yangın yerinde inceleme yaptı

Başbakan Ersin Tatar, Tepebaşında çıkan yangın sonrasında bölgede incelemede bulundu.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz konuyla ilgili Başbakan Tatar’a, yanan alanla ilgili bilgi verdi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, 39. Mekanize Tümen Komutanı Tuğgneral Nihat Ergün, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve diğer ilgililerden bilgiler alan Başbakan Tatar, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığının devreye koyduğu Mobil Kriz Koordinasyon Merkezinde bir toplantı yaparak son dönemlerde artış gösteren yangınlarla ilgili tedbirlerin yeniden gözden geçirilmesi ve yangınların önlenmesi hususunda gerekenin yapılması talimatını verdi.

Kuru otları yakacaktı, ekinleri heba etti

Gazimağusa’da meydana gelen yangında Hüseyin Gazi’ye ait bir buçuk dönüm ekili arpa yandı. Yangının çıkış nedeninin İ.K. isimli şahsın evinin bahçesindeki kuru otları yakmak isterken rüzgâr nedeniyle alevlerin yayılması olduğu belirtildi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, İ.K. (E-40) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Köyler tutuştu

Yiğitler, Vadili ve Paşaköy arasında çöplük alandan saat 14.45'te başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın sonucu ilk tespitlere göre yaklaşık 250 dönümlük alan içerisinde bulunan çöp ve moloz atıklarıyla anız, biçilmemiş arpa ve balyalar yandı. Yangına polis itfaiye ekipleri, orman dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı müdahale etti.

Yeşilırmak, Yeniceköy ve Nergisli’de şiddetli rüzgâr yangına sebep oldu. Yeşilırmak’ta şiddetli rüzgar sebebiyle elektrik tellerinin bir birine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlardan dolayı köy içerisinde 2 farklı noktada yangın meydana geldi.

Yangın polis itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 dönümlük arazi içeresindeki makilik alan, 10 metre uzunluğundaki sulama borusu ve iki meyve ağacı yandı.

Kafesin içinde can verdi

Yeniceköy’de de, Yusuf Canbaz’a ait bir dönümlük arazi içeresinde bulunan kuru otlar, hurda halinde bulunan üç adet araç ve bu araçların birinin içerisinde bulunan yarış araçlarına ait muhtelif kapı, koltuk, rims ve aksesuarlar yandı. Arazi içeresinde demir kafes içerisinde beslediği 1 adet köpek ise yanarak telef oldu.

Nergisli’de ise ağıllar bölgesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu; Osman Kadı’ya ait 6 adet rulo balya, Gürtan Toygar’a ait plastik sulama hortumları ve 1 adet zeytin ağacı yandı.

Serdarlı’da kuru otlar yandı

Serdarlı köyünde de dün saat 11.00 sıralarında 2 farklı noktada yangın meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre, yangın sonucu 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar yandı. Yangına polis itfaiye ve çevre sakinleri traktörler ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gaziköy ağıllar bölgesinde ise saat 11.00 sıralarında çıkan yangın sonucu, 5 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlarla Yavuz Ceyda'ya ait 1500 adet rulo balya, 5 dönüm anız ve hayvan gübresi yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.