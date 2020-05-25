Güney Kıbrıs’ta yayımlanan Fileleftheros gazetesi; Türkiye’nin Girit’in güneyinde sismik araştırma yapacağını ve Libya hükümeti hesabına sismik araştırma yapmak üzere sismik araştırma gemisi “Fatih”i Temmuz ayında bölgeye göndereceğini iddia etti.

Haberi “Bir Sonraki Hedef Girit… Ankara ‘Fatih’i Temmuz Ayı İçerisinde Sismik Araştırma İçin Göndermeye Karar Verdi… TPAO Trablus Yönetimi Adına Faaliyette Bulunacak” başlığıyla manşete çeken gazete “Türkiye’nin, Libya-Türkiye sözde memorandumunun hayat geçirilmesi kapsamındaki bu hareketi, Atina’nın reflekslerini de sınamayı hedefliyor” ifadesine yer verdi.

Türkiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez’in telekonferans şeklinde düzenlenen Turkey Energy Summit isimli toplantıda yaptığı konuşmada Türk Petrolleri Anonim Şirketi’nin (TPAO) sismik araştırmalara başlamak için Trablus hükümetine başvuruda bulunduğunu da söylediğine dikkat çekilen haberde şu ifadelere de yer verildi:

“Bu durumda prosedürler, ‘destenin yeniden karılmasına’ gönderme yapıyor ve halihazırda araştırma gemisinin gönderilmesine Türkiye tarafından kesin gözüyle bakılıyor, bölgeye varacağı tarih de belirlenmiş durumda. Ankara’nın, sahte devletin verdiği ruhsat ile araştırma ve sondaj yaptığı iddiasıyla Kıbrıs MEB’inde de benimsediği modeli Girit’in güneyinde de uygulayacağı aşikârdır. Edinilen bilgilerden açıkça ortaya çıkıyor ki araştırmalar Girit ile Libya arasında, Yunanistan’ın deniz bölgesinde yapılacak ancak, Libya’nın MEB’inde faaliyet gösterildiği iddiası ortaya atılacak.”

Yeni gerilimler kapıda

Gazete, iyi bilgi sahibi olduğunu belirttiği bir kaynağın “Ankara muhtemelen, daha önce hiç olmadığı kadar agresif göründüğü bir dönemde yeni gerilimler için zemin hazırlıyor” dediğini yazdı ve aynı kaynakları referans göstererek şunları ekledi:

“Erdoğan rejimi son dönemde, bütün dayatma imkânlarını kullanarak tahriklerini Ege’den Doğu Akdeniz’e kadar yükseltti. Yayımlamakta olduğu NAVTEX’lerin de bu davranışı yansıtıyor olması tesadüf addedilmemelidir. Bu yeni taktik, Ege’yi operasyonel olarak bölmek ve Doğu Akdeniz’in operasyonel denetimini fiilen talep etmek istiyor. Bütün bunlar, Türkiye’nin en üst önceliği olan, uzun soluklu ‘Mavi Vatan’ doktrininin uygulanması zemininde cereyan ediyor.”

