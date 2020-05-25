Kuyular devrede

Çiğdem AYDIN

Anamur suyunu Kıbrıs’ın Geçitköy barajına taşıyan borularda meydana gelen ‘kopma veya parçalanma' nedeniyle su akışının tamamen durması sonrasında endişeli bekleyiş devam ediyor.

Diyalog’a konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Geçitköy barajında halen 10,5 milyon metre küp su bulunduğunu, belirtirken, tedbir amaçlı kuyuların yerel yönetimlerin kullanımına açıldığını söyledi.

Dursun Oğuz sorularımıza şu yanıtı verdi:

Soru: Geçitköy barajında şu an itibarıyla su miktarı nedir?

Oğuz: Geçitköy barajında 10,5 milyon metreküp su bulunuyor. Göletlerimiz dolu içme kullanma suyu olarak sadece Geçitköy barajındadır, devlet su işlerinin yaptığı tespitlerde geçen yıllara oranla ülkemizde göletlerde su artış vardır tedbir amaçlı yerel kuyuları yerel yönetimlere kullandırmaya başladık.

Soru: Anamur’dan gelen su borularının tamir edilmesi için ihaleye çıkıldı mı?

Oğuz: Boru ihalesi yapıldı. İhaleyi Fırat Pen aldı. Kendilerini Taşucu’nda yer tahsis edildi fabrikalarını Mayıs ayında kuruyorlar ve 10 tane bu iş için özel boru üretecekler. Montaj ihalesi de bu ay sonunda yapılacak.

Soru: Su boruları kısa sürede koptu veya patladı. Bunun garanti süresi yok muydu?

Oğuz: Bu borular DSİ’nin (Türkiye Devlet Su İşleri) olduğu için sigorta kapsamı yok yapı garantisi vardır o da 15 yıllıktır. Türkiye Devlet Su İşleri ile ilgili şirket arasında yapılmıştır

Soru: Bu tamirat bitmezse ne yapmayı düşünür?

Oğuz: Bu tamiratın bitmemesi diye bir şey söz konusu olamaz ama süresinin uzaması ile ilgili veya su kaybı olmasına yönelik yerel kaynakları harekete geçirdik. Su dairemiz Türkiye Devlet Su İşleri ve yerel yönetimlerimiz ortak ile çalışma yapıyor.