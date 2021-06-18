Büyük utanç

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), devlet tarafından tahsil edilen aidatlardan yüzde 5 oranında harç alınması çabalarından dolayı hükümeti eleştirdi.

HAKSEN Başkanı Eren Büyükoğlu, kurum, kuruluş ve fonlar adına devlet tarafından yapılan tahsilatlardan yüzde 5 harç alınması için hazırlanan yasal düzenleme ile ilgili, “üye aidatlarına yüzde 5 kesinti adı altında el konulmasına kılıf bulmak için her yolu zorluyorlar. Maliye Bakanlığı keşke bu kadar çabayı ülkedeki sorunları çözmek için, başta da servet vergisi için harcasaydı” dedi.

Sendika adına devlet tarafından tahsil edilen aidatlara harç alınmasının daha önce Sendikalar Yasası üzerinden denendiğini kaydeden Büyükoğlu, “Maliye Bakanının işi gücü bırakıp sendikaların peşine düşmesi tam anlamıyla skandaldır. Hükümetin gayri yasal bu adımı kılıfına uydurmak için gece gündüz yollar araması, onlar adına büyük bir utançtır” ifadelerini kullandı.