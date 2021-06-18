İkisi Suriyeli çete üyeleri yakalandı

Rum polisi, Limasol’da gerçekleştirdiği bir operasyonda ikisi Suriyeli biri Kıbrıslı Rum üç kişiyi uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları gerekçesiyle tutukladı.

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin aldığı ihbar doğrultusunda Limasol’da çeşitli noktalarda gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda ruhsatsız silah ve metamfetamin tipi uyuşturucu madde ele geçirdiğini yazdı.

Gazete, operasyonlar sonucunda yaşları 33 ve 37 olan iki Suriye vatandaşı ile 29 yaşındaki Kıbrıslı Rum bir kadını tutuklandıklarını, üç adet 9 mm’lik tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda mermi, iki kiloya yakın uyuşturucu madde ve yaklaşık 71 bin 500 Euro nakit paranın da ele geçirildiğini aktardı.

Haberde, 27 yaşındaki Suriye uyruklu bir şahsın da arandığı vurgulandı.