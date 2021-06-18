Kuzeyde 28, güneyde ise 65 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 9 bin 640 testle, 27'si yerel 28 pozitif Covid-19 vakası saptandı, 26 kişi taburcu edildi.

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Covid-19'dan can kaybı olmadı. Yapılan 34 bin 175 test sonucunda 65 vaka belirlendi.

KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplam 9 bin 640 test sonucu belirlenen 28 vakadan

1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiği, 27 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakaların 4’ünün Lefkoşa, 16’sının Girne, 3’ü Gazimağusa, 4’ünün ise İskele bölgesinden olduğu ifade edilen açıklamaya göre, vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Haspolat-1, Metehan-2, Minareliköy-1.

Girne: Girne Merkez- 12, Yukarı Girne-2, Aşağı Girne-1, Karaoğlanoğlu-1.

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-1, Kaleiçi-1, Sakarya-1.

İskele: Makenzi -3, İskele Merkez-1.

Genel durum

Açıklamada, Covid-19 genel durumu ise şöyle aktarıldı:

Yapılan toplam test sayısı 1.361.223, toplam vaka sayısı 7695, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 7374, tedavisi devam eden vaka sayısı 287, pandemi merkezindeki hasta sayısı 22, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 248, tetkikleri devam eden vaka sayısı 16, toplam kaybedilen hasta sayısı 34, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.

Güvende kal uygulaması

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 420

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 221

Güvende kal genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2885

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 12.333

Güneyde can kaybı yok

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte Covid-19'dan can kaybı olmadı.

Yapılan 34 bin 175 test sonucunda 65 vaka belirlendi. Toplam vaka sayısı 73 bin 444'e yükseldi.