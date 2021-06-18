Yararlı geçti

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, Türkiye Belediyeler Birliği ile ekonomik, sosyal ve kültürel alanda iş birliğini artırmak amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında gerçekleştirdiği Konya’daki temaslarını tamamladı.

Yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine 13-16 Haziran tarihleri arasında Konya’da bulunan heyet, İstişare ve Tecrübe Paylaşımı Programı’na katılarak resmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle yer aldı.

Konya’daki temasları değerlendiren Birlik Başkanı Özçınar, bir araya gelme fırsatı buldukları Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile görüşmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Katıldıkları İstişare ve Tecrübe Paylaşımı Programı’nın da çok yararlı geçtiğini anlatan Özçınar, ilçe belediyeleri ile bir araya geldiklerini, yaptıkları görüşmelerin tecrübe paylaşımı ve işbirliğinin artırılması açısından önemli olduğunu vurguladı.