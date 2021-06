Anavatan yanımızda

Türkiye, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında dün gece Kuzey Kıbrıs’sa iki parti halinde toplam 50 bin doz Sinovac aşısı gönderdi.

Türkiye’den gelen Coronavirüs aşı sayısı 240 bin doza ulaştı.

İlk parti aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, saat 21.00'de Ercan Havalimanı'na indi. Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. İkinci parti aşılar ise saat 00.30’da KKTC’ye ulaştı.

KKTC’ye AB’den de 24 bin 700 doz AstraZeneca, 21 bin tek doz Johnson & Johnson, 10 bin 350 doz Pfizer/BioNTech olmak üzere toplam 56 bin 50 doz aşı gelmiş durumda. Son gelen aşıların yapılmasıyla birlikte KKTC’de toplam aşılanan kişi sayısı 146 bin 525'e ulaşabilecek.

Üstel: Her hafta aşı gelecek

Bu arada Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ankara temaslarını tamamlayarak dün akşam adaya döndü.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Türkiye’den her hafta Sinovac aşıları geleceğini açıkladı.

Üstel, Ankara temaslarına ilişkin gelmeden önce dBayrak Radyo Televizyonuna (BRT) yaptığı değerlendirmede, temmuz ayı sonuna kadar Türkiye'den her hafta belirli sayılarda aşının KKTC'ye gönderileceğini vurgulamıştı.

Üstel, "Ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden her hafta Sinovac aşıları gelecek. Bu doğrultuda biz ekip arkadaşlarımızla birlikte ve özellikle aşılama merkezlerimizin de dışına çıkarak, özel hastanelerle ve Yakın Doğu Hastanesi ile de iş birliği içerisinde bu aşılamaya hız katmış olacağız” demişti.

Üstel, temmuz ayı sonuna kadar her hafta gönderilecek aşılarla aşılama seferberliği başlatılacağını ifade etmişti.

Sağlık Bakanı Üstel, önceki gün de Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir araya gelmişti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bakan Üstel'e görevinde başarılar dileyerek tüm dünyada pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı görev ve sorumluluklarının daha da arttırdığını, pandeminin ilk gününden bu yana KKTC Sağlık Bakanlığı ile iletişimde olduklarını bu dönemde de yoğun mesai içerisinde olmaya devam edeceklerini söylemişti.

Kıbrıs Türk halkına pandemi süreci boyunca birçok tıbbi malzeme ve aşı konusunda ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Bakan Koca, dünden başlayarak büyük miktarda aşının KKTC'ye verileceğini kaydetmişti.

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2021, 10:08