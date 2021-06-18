Halkın maneviyatı yükselir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Fahrettin Öğdü başkanlığındaki Din İşleri Başkanlığı ve İlçe Temsilciliği yönetimini kabul etti.

Kabulde, Din İşleri Başkanlığı Gazimağusa Temsilcisi Mustafa Küçük, Güzelyurt Temsilcisi Ömer Akın, Lefke Temsilcisi Mehmet Genç, Lefkoşa Temsilcisi Rauf Alhallak, Girne Temsilcisi Bekir Aburus ve diyanet memuru Haşim Hilmi Alkan da yer aldı.

Verilen bilgiye göre Tatar, yaptığı konuşmada, Din İşleri Başkanlığı’nın önemli kurumlardan olduğunu belirterek, İslam dininin, inançların ve ibadetin yerine getirilmesinin önemine işaret etti.

Tatar, ülke genelinde din görevlileri ile birlikte yapılan çalışmanın önemsendiğini ve önemli olanın maneviyatı yüksek bir halk olarak milli birliğin olduğunu kaydetti.

İnanç ve ibadet özgürlüğüne de işaret eden Tatar, ülkede hiçbir zaman dini dayatma veya baskının söz konusu olmadığını belirtti.

Laik bir ülke olarak inanç özgürlüğüne önem verildiğini dile getiren Tatar, “Biz doğru yoldayız. Devlet olarak bu kuruma daha fazla sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

Erdoğan, 20 Temmuz’da geliyor

Kurban Bayramı ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın aynı güne denk geldiğini belirten Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın o tarihte KKTC’ye ziyarette bulunacağını söylediğini belirtti.

Fahrettin Öğdü de, kabuldeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tatar’a destek belirterek kabul ettikleri için teşekkür etti.

Gönüllüler Saray’da

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dernek ve gönüllü kuruluşlardan oluşan heyeti kabul etti.

Kabulde, İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Hüseyin Sağer, Semerkant Derneği Başkanı Ferhat Yılmaz, Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Başkanı Ömer Somuncu, Hayrat Vakfı Başkanı Vahap Gültekin, KİSAV Başkanı Hüseyin Bekmez, Din İşleri Başkanlığı ve İlçe Temsilciliği Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü ve Diyanet Memuru Haşim Hilmi Alkan yer aldı.

Tatar Antalya’ya gitti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak “Antalya Diplomasi Forumu”na katılmak amacıyla Türkiye’ye gitti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Tatar dün saat 16.15’te KKTC’den ayrıldı.