Turizme ‘Dijital’ destek

Afet İLBAN

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC’nin dijital markası olan “visitNCY” markasını tanıtmak için 15 fenomen ile hazırlanan tanıtım programı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Bakan Ataoğlu, dünyanın içinde bulunduğu pandemi nedeniyle fuarların geçmiş dönemde yapıldığına dikkat çekerek, günümüzde teknolojinin etkin bir şekilde kullanılmasının çok daha yararlı olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

Tanıtım kampanyasının ulusal ve küresel olmak üzere 2 ayaktan oluştuğunu ifade eden Ataoğlu, 1 Mart itibarı ile Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube “visitNCY” sayfaları ve “visitncy.com” internet sitesi olmak üzere 5 ayrı platformdan tanıtımların günlük olarak devam ettiğini kaydetti. Takipçi sayısının bugüne kadar ciddi şekilde arttığını vurgulayan Bakan Ataoğlu, beklentilerinin yapılacak tanıtım etkinlikleri sonrasında ülke insanlarının da sayfalardan paylaşımlarını artırması olduğunu söyledi.

“Ulusal ayak 25-26 Haziran’da”

Ulusal ayağın 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan çalışma olduğunu açıklayan Ataoğlu, ulusal ayakta 15 medya fenomeni ve sosyal medyada etkin video üreten ülke insanlarının yer alacağını bildirdi.

“Küresel ayak temmuz sonunda…”

Küresel ayağın ise Temmuz sonunda dünyada takipçileri milyonlarla ifade edilen küresel 30 medya fenomeninin davet edilerek, ülkede yer alması koşuluyla gerçekleştirileceğini dile getiren Ataoğlu, küresel ayak çalışmasının 5 gün devam edeceğini söyledi. Bakan Ataoğlu, kampanyanın temel hedefinin Kuzey Kıbrıs- North Cyprus markası ve uzantısı olan “visitncy.com” alt markasının güçlendirilmesi ve bunun tanınır hale getirilmesi olduğunu kaydetti.

Kimler fenomen listesinde?

Ulusal ayakta yer alacak fenomenlerin isimleri şöyle:

“Alp Galip, Altuğ Galip, Emine Uluçay, Ayşe Hacıarif, Aygün Kencer, Ömer Akama, Çağlar Davutoğlu, Evren Kerem, Kenan Hürdeniz, Batu Özsusuzlu, Gizem Devaşan, Hazel Oraç, Mustafa Garabli, Sedef Garabli ve Ali Yılmaz”

“Kapanma söz konusu değil”

Vaka sayılarının son günlerdeki artışına dikkat çekilerek, “Bir kapanma söz konusu olabilir mi?” sorusuna ise Bakan Ataoğlu, durumun geçmiş dönemdeki gibi olmadığını, aşılanmanın da belli bir orana geldiğini belirterek, “Gelen aşılar göz önüne bulundurulduğunda 1 aylık bir sürede aşılama konusunda istediğimiz orana ulaşacağız. O zaman da sıkıntı olmayacak, kapanma söz konusu değil” ifadelerini kulandı.

