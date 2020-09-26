‘Ucu açık  görüşmeler  sona ermeli’

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve onun şahsında BM’nin, Kıbrıs’ta 42 yıldır süregelen ucu açık görüşmelerin artık bitmesi gerektiğini anlaması ve tarafları "yeni şeyler" söyleme konusunda cesaretlendirmesi gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Arıklı, Guterres’in Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir telefon görüşmesi yapacağının açıklandığını dile getirdi. Arıklı, “Sayın Gutteres'in bu konuşmasında, Berlin toplantısına vurgu yapması yahut seçimlerden sonra 5+1 tipi bir konferansa vurgu yapması seçim öncesi siyasi arenayı tekrar karıştıracak, belki de Türkiye’nin yeni bir açıklama daha yapmasına vesile olacaktır” dedi.

Arıklı, şunları kaydetti:

“Guterres Sayın Akıncı ile görüşmesini ya çok önceden yapmalıydı. Yahut da 19 Ekimde seçilecek yeni Cumhurbaşkanı’nı beklemeli ve onun düşüncelerini öğrenmeliydi...



Guterres ve onun arkasındaki emperyal güçler, dolaylı yollardan Kıbrıs’taki seçimlere müdahale etmekten vazgeçmelidir. Bu halk bu seçimlerde federalist adaylarla, iki devletli çözüm arzulayan adayların arasında bir tercih yapacak, herkes de bu iradeye saygılı olacaktır.Guterres ve onun şahsında BM, Kıbrıs’ta 42 yıldır süregelen ucu açık görüşmelerin artık bitmesi gerektiğini anlamalı ve tarafları ‘yeni şeyler’ söyleme konusunda cesaretlendirmelidir.Umarım Guterres, Sayın Akıncı ile görüşürken, görüştüğü kişinin bir hafta sonra seçime girecek 11 adayın arasından bir aday olduğunu bilerek konuşur.”