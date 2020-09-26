‘Herkes iflas eder’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa esnafı, dün Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) online eğitim kararını protesto etmek için eylem yaptı.

Esnaf, taksiciler ve öğrenci yurdu temsilcileri ile çalışanları dün rektörlük binası önünde toplandı.

Basın açıklaması yapan esnaf, “Bu ülkede yükseköğretim olmaz ve adaya öğrenci gelmezse ekonominin çarkları dönmez. Bu ülkeye öğrenci akışı olmazsa adada hayat durur. Şu an birçok esnaf kepenk indirmiş durumda” ifadelerini kullandı.

Rektörlük binasına siyah çelenk bırakan eylemciler, ayrıca DAÜ’nün kararını alkışlarla da protesto etti.



Esnaf daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Esnafın sesine kulak verin

Gazimağusa esnafı adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Ekrem Soyşen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir eğitim adası olduğuna dikkat çekerek, DAÜ’nün Gazimağusa ile bütünleşen bir kent üniversitesi olduğuna işaret etti. Bakanlar Kurulu’nun vermiş olduğu karar doğrultusunda yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze olacak şekilde seyreltilmiş eğitim hedeflendiğini anımsatan Soyşen, bu karara rağmen DAÜ senatosunun bunun aksi bir karar aldığını söyledi ve kararın hangi amaca hizmet ettiğini sordu. Üniversite yönetimiyle yapılan görüşmelerde Bakanlar Kurulu’nun kararı doğrultusunda hareket edileceğinin söylendiğini savunan Soyşen, esnafın tüm hazırlığını buna göre yaptığını anlattı. Soyşen, “Şu bir gerçek ki bu ülkede yükseköğretim olmaz ve adaya öğrenci gelmezse ekonominin çarkları dönmez. Bu ülkeye öğrenci akışı olmazsa adada hayat durur. Şu an birçok esnaf kepenk indirmiş durumda” dedi. Soyşen, esnafın çağrısına kulak verilmemesi halinde tepkilerinin devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Açıklamanın ardından rektörlük önüne siyah çelenk koyan esnaf, olaysız bir şekilde dağıldı.





