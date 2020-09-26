Yasaklar hatırlatıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) duyuru yayımlayarak, seçim propagandası sürecinde, Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde, oy pusulası örnekleri dahil el ilanı ve matbuat dağıtımının yasak olduğunu, miting ve kitle toplantılarına 1 Ekim’e kadar izin verilmeyeceğini hatırlattı.

Son dönemde yasaklara uyulmadığıyla ilgili YSK’ya ihbar ve şikayetler geldiği dile getirilen duyuruda gerekli soruşturmaların başlatıldığı kaydedildi.

Alpan Uz’un şikayeti dikkate alındı

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 11 Ekim’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız aday olan Alpan Uz’un şikayetini değerlendirerek, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun Alpan Uz dahil, tüm bağımsız adaylara fırsat eşitliği sağlaması gerektiğini vurguladı.



Bağımsız aday Alpan Uz'un 20 Eylül tarihli şikayetiyle ilgili YSK’nın kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.YSK’nın şikayetle ilgili değerlendirmesinin de yer aldığı kararda, “Devlet Radyo ve Televizyonu sıfatıyla Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili gerçekleştirileceği propaganda amaçlı açık oturum, panel veya röportajlarda, demokratik kurallar çerçevesinde, Bağımsız aday Alpan Uz dahil tüm bağımsız adaylara fırsat eşitliği sağlaması gerektiğine; kararın birer suretinin Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’na ve Bağımsız aday Alpan Uz'a dağıtılmasına, oy birliği ile karar verilir” ifadeleri yer aldı.Anayasa’nın seçimlerle ilgili YSK’ya verdiği göreve işaret edilen kararda, “Demokratik toplum düzenine uygun bir seçimin yapılabilmesi, oy verme gününden önce Cumhurbaşkanı adaylarının özgür, eşit, serbest biçimde kendilerini topluma tanıtmalarına, görüş ve programlarıyla yarışmalarına olanak sağlayan bir ortamın oluşturulmasına bağlıdır” denildi. Burada önemli olan her adayın televizyon ve radyolarda kendisini tanıtacak fırsatı bulmasıdır.”