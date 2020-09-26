Uluslararası pazar gelişecek

Ulusal Birliği Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, dün İskele Bölgesi’nde tarım sektörünün simge kuruluşları ile akaryakıt dolum tesislerinde incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Tatar, Binboğa Harup İşletmelerini ziyaretinde tarımda üretimin önemine vurgu yaptı. Harubun Kıbrıs’ın simge ürünlerinden biri olduğuna işaret eden Tatar, İskele Bölgesi’nin ülke tarımı içinde ayrı bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.
Ulusal Birliği Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, dün İskele Bölgesi’nde tarım sektörünün simge kuruluşları ile akaryakıt dolum tesislerinde incelemelerde bulundu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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