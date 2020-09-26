‘Her kesimle diyalog’

Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, hedeflerinin Kıbrıs Türk halkına hak ettiği insan onuruna yaraşır, Avrupa standartlarında bir yaşam sağlamak olduğunu kaydederek, “Bunun için de Avrupa standartlarında bir kamu hizmetine sahip olmamız gerekir. Doğrusu budur” dedi.

Kıbrıs sorununun bir an önce çözüme ulaşmasını istediklerini de belirten Erhürman, “Sırf müzakere etmek için değil, çözüm için müzakere istiyoruz. 5’li konferansta müzakere süreci başlayacaksa muhakkak çözüm odaklı olmalıdır” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk halkının diyalogdan korkmadığını, çekinmediğini, diyaloğun da Cumhurbaşkanlığı makamının tüm halkı kucaklamasıyla gerçekleşebileceğini söyleyen Tufan Erhürman, “İnsanımız artık sorun ve huzursuzluk istemiyor, çözüm istiyor. Huzursuzluk yerine, barışçı, uzlaşmacı bir ortamda sorunların çözülmesini talep ediyor” dedi.

“Seçimin ertesi günü düşünüyorum”

Seçimi değil, seçimin ertesi gününü düşündüğünü söyleyen Erhürman, 19 Ekim’den sonra Cumhurbaşkanlığı makamında yapılması gereken çok iş olduğunu vurguladı, şöyle dedi:



“Kıbrıs Türk halkı diyalogdan ne korkar ne de çekinir. Diyalog da Cumhurbaşkanlığı makamının tüm halkı kucaklamasıyla gerçekleşebilir. Aksi halde biz diyalog kurmaya çalışırken, içeride kavga patırtı kopacak ve bu bizi çok fazla zayıflatacak. İnsanımız artık sorun ve huzursuzluk istemiyor, çözüm istiyor. Huzursuzluk yerine, barışçı, uzlaşmacı bir ortamda sorunların çözülmesini talep ediyor.”

“Güçlü ülkeler bölgede”

Programda Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlikle ilgili sorulara da yanıt veren Erhürman, güçlü ülkelerin bölgeye ilgisinin arttığını belirtti.

“Doğu Akdeniz sadece bizim denizimiz değil, ancak bizim de denizimiz. Kıbrıs adası sadece bizim adamız değil, ama bizim de adamızdır” diyen Erhürman şunları kaydetti:

“Biz Doğu Akdeniz’de de varız, Kıbrıs’ta da varız. Var olmakla da kalmıyoruz, hak sahibiyiz. Üstüne üstlük haklarımız sadece yararlanma hakkı değil, aynı zamanda söz hakkıdır. Ancak son zamanlarda görüyoruz ki, sanki yokmuşuz gibi bir hava esmeye başladı. Sanki biz burada yokmuşuz gibi davranılmaya başlandı.”

