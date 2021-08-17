Polis ek süre istedi

Demirhan’da Çağlar Yüksel’in darp edilmesiyle ilgili tutuklanan Mahmut Şimşekatan ile Okan Bolatcıoğlu hakkındaki soruşturma sürüyor. Okan Bolatcıoğlu dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, sağlık sorunları olan ve hastanede gözetim altından tutulan Mahmut Şimşekatan’ın gıyabında duruşma yapıldı.

Lefkoşa ve Girne kaza mahkemelerinde gerçekleştirilen duruşmada zanlılar hakkında ek süre alındı.

Polis, Demirhan'da ikamet eden Çağlar Yüksel’in 2 Ağustos 2021 tarihinde 2 erkek şahıs tarafından sopayla darp edildiğini anımsattı.

Başına sopa ile vurulan Yüksel’in Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra bilinç kaybı yaşadığı için müşahede altına alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturmada Mahmut Şimşekatan’ın olay günü Okan Bolatcıoğlu ile birçok kez telefonda konuştuğunu belirlediklerini söyledi.

Polis, Mahmut Şimşekatan’ın 13 Ağustos 2021 tarihinde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne gelerek teslim olduğunu belirtti.

Bolatçıoğlu’nun aracında silah da bulundu

Polis memuru, Okan Bolatçıoğlu’nun ise Girne’de tespit edildiğini, aracında yapılan aramada 9 mm çapında tabanca, şarjöre takılı durumda 15 adet 9 mm çapında canlı mermi ve 50 santim uzunluğunda demir cop bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Silah, mermi ve cop üzerinde parmak izi araştırması yapılacağını kaydeden polis, bayrıca balistik incelenmenin de yapılacağını ifade etti.

Şimşekatan’a anjiyo yapılacak

Polis, Mahmut Şimşekatan’ın ise şu anda anjiyo yapılacağından Devlet Hastanesinde müşahede altında olduğunu mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlıların tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Mahkeme, Okan Bolatcıoğlu’nun 3, Mahmut Şimşekatan’ın ise 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.