Sönmemiş sigarayı atmayın

Polis Genel Müdürlüğü, ülkede geçen hafta 22 yangın meydana geldiğini, bu yangınlar sonucunda yaklaşık 100 bin 625 TL tutarında maddi hasar olduğunu duyurdu. Yangın nedenlerinde ilk sırayı “sönmemiş sigara izmariti” aldı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yangınların muhtemel sebepleri “yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, faal durumdaki klimada aşırı yüklemeden dolayı meydana gelen kısa devre, ihmal ve dikkatsizlik, elektrik tellerinden düşen kıvılcımlar, oluşan kısa devreler, baca içerisinde biriken yağ tortuları, araçlarda meydana gelen yakıt kaçağı, oksijen kaynağından çıkan kıvılcımlar” olarak sıralandı.

9-15 Ağustos tarihlerini kapsayan sürede çıkan toplam 22 yangının 6’sının Lefkoşa, 7’sinin Gazimağusa, 3’ünün Girne, 4’ünün Güzelyurt ve 2’sinin İskele’de meydana geldiği kaydedilen açıklamada, belirtilen süre içeresindeki yangın sebepleri ile ilgili şu rakamlar paylaşıldı:

“Sigara izmariti 8, kısa devre 5, elektrik telleri 3, ihmal ve dikkatsizlik 2, temizlik maksatlı 1, baca 1, kaynak makinesi 1, yakıt kaçağı 1”

Ateşi gören; ALO 199, 177 ve 155’i arasın

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü, zamanında alınan tedbirlerin felaketi önlediğine işaret ederek, yangınların önlenmesi için dikkat edilmesi gereken konuları hatırlattı.

Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen “ALO 199” İtfaiye Yangın İhbar hattı, “ALO 177” Orman Yangın İhbar hattı ve “155 Polis İmdat” hattına ulaşmaları istendi.

“Sigara izmariti atmayın”

İtfaiye Müdürlüğü, yazılı açıklamasında, vatandaşların seyahat halindeyken araçlarından yol kenarlarına ve arazi içerisine sigara izmariti atmamaları konusunda uyardı ve 1 Mayıs – 31 Ekim tarihleri arasında temizlik maksadıyla olsa bile her türlü ateş yakmanın yasak olduğunu hatırlattı.

Oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı esnada çalışma yapılacak alanın etrafındaki yangına sebep olacak materyallerin temizlenmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gerecin alanda bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, elektrik tellerine yakın ağaç dalları budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi ve araçların, özellikle tarımsal araçların, servisini ve bakımını zamanında yaptırmanın araçlarda çıkacak herhangi bir yangını önlemede yardımcı olacağına da işaret edildi.

İş yerlerinde, binalarda ve konutlarda bulunan bacaların temizliğinin de zamanında (otel ve bacalarda 3 ayda, şömine, fabrika ve ev bacalarında senede 2 kez) yapılmasının önemine değinilen açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

Avtepe-Kuruova arasında yangın

Öte yandan Avtepe - Kuruova köyleri arasındaki arazide, bugün saat 15:15’te meydana gelen yangın sonucunda yaklaşık 18 dönümlük alan içerisindeki makilik alan ve kuru otlar yandı.

Yangına polis itfaiye, Orman Dairesi ekipleri, Yenierenköy Belediyesi’ne ait su tankerleri ile müdahale ediliyor. Yangın kontrol altına alındı ancak soğutma çalışmaları devam ediyor.