Toplam 6 can kaybı var

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 20 bin 741 testle 185’i yerli, 199 vakaya rastlandı, bir kişi hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs’ta ise 5 can kaybı oldu, 381 yeni vaka saptandı.

KKTC’de tespit edilen yerli vakanın 70’i Lefkoşa, 56’sı Girne, 48’i Gazimağusa, 4’ü İskele, 4’ü Güzelyurt, 3’ü Lefke’den.

Bir kişinin yurt dışından hava yoluyla ülkeye geldiği, 13 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

93 yaşındaki hasta hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden G.T.’nin (K-93)13 Ağustos 2021 tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili açıklamasına göre, hastanın hipertansiyon rahatsızlığı bulunuyordu. Covid- 19’dan dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı 44’e yükseldi.

Vakaların dağılımı açıklandı

Yerli vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-15 / Gönyeli-12/ K.Kaymaklı-5/ Yenikent-2/ Taşkınköy-4/ Dereboyu-1/ Sanayi Bölgesi-1/ Balıkesir-3/ Çağlayan-1/ Metehan-1/ Değirmenlik-3/ Akıncılar-1/ Hamitköy-1/ Surlariçi-1/ Göçmenköy-6/ Köşklüçiftlik-2/ Ortaköy-11; Girne Merkez-26/ Akçiçek Köyü-1/ Boğazköy-1/ Zeytinlik-1/ Çamlıbel-1/ Alsancak-10/ Karşıyaka-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Yukarı Girne-4/ Aşağı Girne-7/ Ozanköy-1/ Çatalköy-1; Gazimağusa Merkez-16/Çayönü Ķöyü-2 / Sakarya-4/ Tuzla-2/ Tirmen-2/ Karakol-4/ Baykal-1/ Kaleiçi-1/ Gülseren-1/ Çanakkale-2 / Dörtyol-1/ Anadolu-1/ Maraş-7/ Köprü Köyü-1/ Geçitkale-1/ Yeniboğaziçi-2; İskele Merkez-2/ Sınırüstü-1/ Gelincik Köyü-1; Güzelyurt Merkez-2/ Aydınköy-1/ Serhatköy-1; Lefke Yeşilyurt-3.

Güney Kıbrıs'ta 5 can kaybı 381 vaka

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs 24 saatte 5 can daha aldı, 381 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı'na göre yapılan test sayısı 44 bin 374, vaka sayısı 381, toplam vaka sayısı 109 bin 253.

Toplam can kaybı 461, toplam hasta sayısı 234. Durumu ciddiyetini hasta sayısı 85.