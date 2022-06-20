Değeri düştü

Kripto şirketlerinin, çalışanları işten çıkarmaya başlaması ve faiz artışlarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan kaçmasının ardından Bitcoin, Aralık 2020'den bu yana ilk kez 18 bin doların altına geriledi. Bu seviyeden toparlanan Bitcoin yeniden 19 binin üzerine çıktı. Bitcoin'in son bir haftadaki kaybı yüzde 32'ye yaklaştı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 0,17 düşerek 836 milyar doların altına indi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in fiyatı geçici de olsa Aralık 2020'den beri ilk kez 18 bin doların altına indi ve daha sonra biraz toparlanarak 19 bin doların üzerine yükseldi.

Bitcoin'in son 7 gündeki değer kaybı yüzde 31’e yaklaştı. 21 Mayıs 2022’de Bitcoin’in piyasa değeri 558,6 milyar dolar olurken, 19 Haziran itibarıyla 400 milyar doların altına geriledi.

Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesi, diğer kripto para birimlerinde de sert kayıplar yaşanmasına sebep oluyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son bir haftada yüzde 32'den fazla değer kaybederek bin doların altına indi.

Kripto para piyasasındaki son düşüş, ABD’de hisse senetleri piyasasında artan faiz oranları ve ekonomide artan resesyon riski endişesiyle yüzde olarak son iki yılın en yüksek gerilemenin yaşandığı haftanın ardından gelmesi dikkati çekti.