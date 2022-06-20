‘Zordayız’

Hüseyin ÇİÇEK

Kirlilik tespit edildiği gerekçesiyle Laguna Limanı’ndan Güney Kıbrıs’a balık satışının durdurulmasının üzerinden bir ayı aşkın süre geçti. Geçtiğimiz Mayıs ayının 13’ünden beri güneye satış yapamayan balıkçılar zor durumda olduklarını söyledi.

Uzun yıllardır Gazimağusa’da balıkçılık yapan Firuz Denyalı, uygulanan yasağı eleştirdi, gereksiz olduğunu savundu.

Zor durumda olduklarını, son yapılan akaryakıt zammıyla mazot alamaz duruma geldiklerini belirten Denyalı, haksız yere uygulanan yasakla ilgili yetkililerden adım atmasını beklediklerini dile getirdi.

Diyalog muhabirine konuşan Firuz Denyalı, bölgede kirlilik yaşandığına dair görüşlerin abartı olduğunu ifade ederek, ülkemiz denizinin dünyadaki en temiz denizlerden biri olduğuna dikkat çekti.

Bizim denizimiz temiz

Denyalı, “Biz de denizin 20 metre altı net olarak görülebiliyor. Dünyanın birçok yerinde denizin yarım metre altını bile görebilmeniz mümkün değildir” şeklinde konuştu.

Ülkemizde çok az balık çeşidi olduğuna değinen Denyalı, bunu denizin temiz olmasına bağladı. Denyalı, diğer ülkelerde denizin kirli olması nedeniyle balık çeşidinin fazla olduğunu belirtti ve sebzenin gübreye ihtiyacı olduğu gibi denizin de benzeri organik atıklara ihtiyacı olduğunu savundu. Denyalı bölgedeki kokunun ise deniz suyu arıtma tesisinin çok küçük ve sirkülasyonunun olmamasından kaynaklandığını ifade etti.

Mazot fiyatları belimizi büktü

Mazot fiyatlarına da değinen Denyalı, günde 15 saat makine çalıştırdıklarını belirtti ve yüklü miktarda mazot harcadıklarını ifade etti.

Balık satışından elde edilen gelirin mazot fiyatlarını karşılamadığını aktaran Denyalı, mevcut fiyatlarla işin sürdürülebilir olmadığını kaydetti.

Tekneler listeden çıkarılmıştı

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında taze balık ürününe yönelik AB uzmanları tarafından yapılan rutin kontrol sırasında, kanalizasyon atık suyunun arıtılmamış şekilde Laguna'daki balıkçı barınağının olduğu limana akıtıldığı tespit edilmişti. 13 Mayıs 2022 tarihinde açıklanan AB raporunda kirlilik tespit edildiği belirtilerek, Gazimağusa Laguna bölgesinde yer alan teknelerin “Yeşil Hat Tüzüğü Onaylanmış Tekne Listesi'nden” çıkarıldığı duyurulmuştu.

Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2022, 09:56