İflaslar artar

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) ay sonundan itibaren elektrik ücretlerine kilovat saat başı 56 kuruşluk yeni bir zam yapılacağına ilişkin açıklaması üretici örgütlerin tepkisine yol açtı.

Diyalog’a konuşan Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu “Mevcut rakamları ödeyemez durumda olan iş yerleri yeni zamları nasıl karşılayacak?” diye sordu ve krizin artacağına dikkat çekti.

Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ile Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları da akaryakıt ve elektrik ücretlerinin üreticiye ağır darbe vurduğuna dikkat çekti.

Ne dediler?..

Mehmet Nizam (Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı)

“Girdi maliyetlerimiz yüzde 500 arttı ancak bize verilen teşvik miktarı yüzde 100’ü geçmedi. Bu yıl hasada girerken arpa 18 TL idi. Hasada girdiğimizde 27 TL oldu. Cebimizden çıkan parayı görmezden gelip bizi desteklemiyorlar. Destek için verilen rakamların günümüz şartlarına göre güncellenmesi gerekiyor. Diğer yandan elektrik için destek verilmeli. Hayvancı, bahçeci, seracı ve üretim yaparken elektrik kullanan herkes çok zor durumdadır. Mevcut elektrik rakamlarıyla zorluklar yaşayan üretici bir de elektrik zammı ile karşı karşıya. Koltuklarda oturanlara sormak isterim; kendilerinden kesinti yapılsa kabul ederler mi? Kendi bütçelerine neden dokunmuyorlar da hep üretim yapan insanlardan bir şeyler kesmeye çalışıyorlar. Biz bu memleketin çocuğuyuz, bu memleket için üretiyoruz, üretmeye de hakkımızı aramaya da devam edeceğiz.”

Mustafa Naimoğulları (Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı)

“Geçtiğimiz yıl kilovat başı 0.92 kuruş olan elektrik fiyatı 2,7’ye çıkarıldı. Hayvancı üretimde, su kuyularında ve çiftliklerde üretim yaparken kullandığı elektriğe kilovat bazında 2,7 lira ödüyor.

Tarım Bakanı ve Maliye Bakanı ile 26 Mayıs 2022 tarihinde protokol yaparken, biz elektriği bu rakama alamayacağımızı ifade etmiştik. Protokol içerisine elektriğin desteklenmesi maddesini koymuştuk. Biz bununla mücadele ederken elektriğe bir zam daha gündeme geldi ve 4 lira olacağı ifade ediliyor. Hayvan besicileri, süt soğuturken, yem yaparken ve su motorlarını çalıştırırken elektrik kullanıyor. Biz 2,7 liranın düşürülmesi için onlar bir daha zam yapmak için uğraşıyor. Bu intihardır, cinayettir ve iş bilmezliktir. Eğer bu zam uygulanırsa demek ki üretici düşmanı bir zihniyet taşıyorlar. Birkaç gün içinde elektriğin ne olacağını göreceğiz ve ona göre hareket edeceğiz. Devlet çıksın ve bize faizsiz kredi vereceğini söylesin. Bizler de solar enerji sistemine geçelim ve bu rakamlara bu elektriği kullanmayalım. Bugün bile üretici yok olmakla karşı karşıyadır. Son 15 günde günlük 500 ton süt üretimi 380 tona düştü. 15 gün içinde hayvan sayısı yüzde 15 azaldı. Elektrik konusunda çok net bir duruştayız. Eğer elektriğe zam yapılırsa çok ağır bir eylem yapacağız.”

Ali Kamacıoğlu (Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı)

“Elektriğe yapılması planlanan zam üreticiyi ciddi anlamda etkileyecektir. Mevcut haliyle yaptığımız kavga yeterince sıkıntılıyken, üretici bir zammı daha kaldıramaz. Mevcut rakamları zaten ödeyemeyen üreticiye hiçbir katkı yapmadan zammı gündeme getirmeleri herkesi endişelendirmiştir. Bu zam düşüncesini sözün bittiği yer olarak değerlendiriyorum. Kendi elektriğimizi kendimiz üretelim diye sanayici için solar izni talebinde bulunduk ancak henüz talebimize bir cevap alamadık. Kendi elektriğimizi üretmeye başladığımızda ürünlerin fiyatları da düşecektir. Biz gerçekten hükümetten bir şey istemekten vazgeçtik. Bize kendi elektriğimizi üretme imkanı versinler yeter.”