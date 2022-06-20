4.5G ile kasaya 100 milyon dolar

Raif DOĞRU

Hafta sonunda kapsamlı bir toplantı yapan Bakanlar Kurulu, kamu çalışanlarına yönelik maaş artışını ele aldı. Bürokratların da katıldığı toplantıda, kamu çalışanlarına yüzde 40 dolayında maaş artışı verilmesi halinde, hükümetin bir milyar lirayı aşkın paraya ihtiyaç duyacağı ortaya çıktı.

Toplantıda, bazı ithal ürünlere artış getirilmesi halinde pahalılığın körükleneceği, ayrıca Güney Kıbrıs ile rekabet edilemeyeceği belirtilirken, ticaretin Rum çarşısına kaymaması için diğer gelir kaynakları üzerinde durulduğu öğrenildi.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; aylardır hükümetin gündeminde olan 5G konusu da kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Telekomünikasyon yetkililerinin, mevcut teknik olanaklarla ilgili sunum yapmasının ardından 5G yerine 4,5G uygulaması konusunda uzlaşıya varıldığı öğrenildi. Bu yeni kararla devletin, iki GSM şirketinden 100 milyon dolarlık gelir sağlayacağı belirtildi.

Lisans süreleri uzatılıyor

KKTC’de faaliyet gösteren GSM şirketleri Turkcell ile Telsim’in ihale sürelerinin 2024 ve 2026’da dolacağı, bu sürelerin uzatılması ve 4.5G uygulamasının onaylanması halinde devletin söz konusu şirketlerden yaklaşık 100 milyon dolarlık bir gelir elde edeceği ortaya çıktı.

Önümüzdeki günlerde iki şirketin ihale sürelerinin uzatılması ve 4.5G sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte Maliye’nin kasasına akacak olan paranın büyük bir kısmının maaş artışları için kullanılacağı belirtildi. Geriye kalacak miktarın ise acil hizmetler için kullanılacağı bilgisi elde edildi.

Türkiye’den yeni destek

Bu arada Bakanlar Kurulu’nun ele aldığı konulardan biri de Girne-Alsancak yolunun tamamlanmasına ilişkin projeydi.

Hükümetin yerel kaynaklardan harcayacağı 24 milyon liraya Türkiye’nin de 64 milyon liralık bir katkı yapacağı belirtilerek, söz konusu ihalenin bu hafta içinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Proje, çift şerit yolun Alsancak-Lapta arasına kadar uzatılmasını öngörüyor.