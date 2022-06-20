İlginç bir uygulama!

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi’nde, belediye plajına giden diyabet hastası Efdal Vadeoğlu dün üzücü bir olay yaşadı.

Her gün düzenli olarak insülin iğnesi yapmak zorunda olan Efdal Vadeoğlu, plaja giderken yanında iğnelerini de götürdü. Havaların sıcak olması nedeniyle iğnelerini termosta taşıyan Vedaoğlu, plaja girdikten sonra sorun yaşadı.

Vadeoğlu, görevliler tarafından, “termos yasak” denilerek plajdan çıkarıldığını öne sürdü.

Diyalog muhabirin konuşan Vadeoğlu, dün sabah saatlerinde ailesiyle beraber Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’na gittiğini ve yanına içerisinde insülin iğnelerinin bulunduğu termosu da aldığını söyledi.

Bir görevlinin yanına gelerek “termos yasak” şeklinde uyarda bulunduğunu anlatan Vadeoğlu, termosta yiyecek veya içecek bulunmadığını sadece insülin iğnesi koyduğunu izah ettiğini ancak buna rağmen, zabıtaların gelerek, “sizi plajdan dışarı alalım” dediklerini ifade etti.

Şeker hastası olduğu için insülin iğnesini kullanmak zorunda olduğunu belirten Vadeoğlu, “Yıllardır hep o plaja giderim, ilk kez böyle bir hakarete maruz kaldım. Yazıklar olsun insan sağlığına verilen değer bu mu” diyerek tepkisini dile getirdi ve Yeniboğaziçi Belediyesi yönetimini göreve çağırdı.

Zurnacılar: Termos değil buzlukla geldi

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ise konudan haberdar olduğunu; Efdal Vadeoğlu ile görüştüğünü söyleyerek, şunları anlattı:

“ Plajımızın belli kuralları var. Herkes bu kurallara uymak zorundadır. Bana verilen bilgiye göre Efdal bey, piknik buzluğu ile plaja gelmiş. Plaja buzluk sokmak yasak olduğu için görevliler tarafından uyarılmış. Bu esnada sorun çıkmış ancak esas tartışma daha önce husumetli olduğu bir zabıta ile yaşanmış. Keşke Efdal Bey önceden görevlilere sağlık sorununu bildirseydi. O zaman kendisine yardımcı olunurdu, iğneleri kafenin buzdolabına konulurdu. Ancak bilgi vermeden elinde küçük buzdolabı ile plaja girince haliyle dışarı çıkarılmış. Ayrıca Efdal Bey görevlilere çok ağır sözler de sarf etmiş. Ayrıca plaja gelen onlarca diyabet hastası var ve kimse buzlukla gelmiyor. Biz Efdal beye de görevlilere de gerekli uyarıyı yaptık. Sağlık sorunları olan, özel uygulama isteyen kişiler kendi başlarına göre hareket etmeden önce görevlilere danışmalı ve yardım istemelidir. O zaman gereken yardım yapılır. Onun dışında herkes plajın kurallarına uymalıdır.”