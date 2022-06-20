Yoğun bakıma alındı

Suna ERDEN

Gönyeli Çemberi’nde diğer araçlara geçiş hakkı tanımak için duran 41 yaşındaki Fatih Aktaş isimli sürücü beklediği esnada kalp krizi geçirdi. Aktaş, istem dışı gaz pedalına basarken, aracı yolun solunda bulunan refüje çarpıp sürüklendi. Kontrolü kaybedilen araç daha sonra da Lefkoşa- Girne anayolunun geliş istikametindeki refüje çarptı. Kazanın ardından hastaneye kaldırılan Aktaş’a kalp krizi teşhisi konuldu. Sürücü ilk tedavisinin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.

İstem dışı pedala bastı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; dün saat 14.00 sıralarında FV 225 plakalı aracı ile seyreden Fatih Aktaş Gönyeli çembere geldiğinde sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermek için durdu.

Aktaş, beklemekte olduğu esnada kalp krizi geçirdi, bu nedenle aracın gaz pedalına kendi iradesi dışında bastıktan sonra araç kontrolsüz bir şekilde hareket edip seyir istikametine göre yolun solunda bulunan refüjü çarpıp yoluna devam etti. Kontrolü kaybedilen araç daha sonra Lefkoşa- Girne anayolunun geliş istikametindeki refüje çarptı. Kazadan sonra ambulans ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Acil Servisi’ne kaldırılan araç sürücüsüne kalp krizi teşhisi konuldu. Sürücü ilk tedavisinin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.