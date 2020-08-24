Delikli peynire çok talep var

KOOP-SÜT Delikli Peynir veya Kaşkaval olarak bilinen peynirin üretimini 2,5 kat artırarak ihracatına başlamayı hedefliyor.

KOOP-SÜT Genel Müdürü Salih Yücesoylu, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamalarda, “Amacımız Kaşkaval peynirinin üretimini 8 binden 20 bin tekerleğe çıkarmak ve ihracatına başlamaktır, çünkü bu peynire talep var” dedi.

Yücesoylu, Kaşkaval peynir üretimine süt yağ oranının yüksek olduğu kış aylarında başlandığını ve Mayıs aylarında durdurulduğuna, peynirlerin üretim tarihinden en erken 6 ay sonrası piyasaya sürüldüğüne dikkat çekti. Yücesoylu, bugün talebin mevcut üretiminden fazla olduğunu, talebe yetişemediklerini, ihracatı yapılmamasına rağmen peyniri 1-2 aylığına eksildiklerini anlattı.

Kapasite artırımında karşılaştıkları sıkıntılara da değinen Yücesoylu, amaçlarının günlük üretimi 250 kilogramdan 750 kilograma çıkarmak olduğunu, makineler için de teklif aldıklarını söyledi. Yücesoyulu, makinelerin fiyatının sorun teşkil etmediğini ancak mevcut binanın betonarme ömrünün bittiğini vurguladı.

Yücesoylu, Ortaköy’deki fabrikanın binasının Kooperatif Merkez Bankası’na ait oluşunun da durumu daha da karmaşık yaptığını ifade etti.

Delikli peynirin delikleri

Paketlenmiş Kaşkaval peynirde deliklerin olmadığı yönde gelen sorularla ilgili olarak Yücesoylu, peynirin olgunluğa eriştiği zaman delikleri olduğunu ancak kesilmiş peynirlerin vakumlanarak paketlendiği için deliklerin kaybolduğunu anlattı.

Yücesoylu şunları söyledi: “Kaşkaval’ın olgunlaşması için altı ay özel tahtalar üzerinde bekletilmesi gerekiyor. Oda sıcaklığı tekerleklerin bozulmadan olgunlaşabilmesi için 9 derece civarında tutuluyor. Her tekerleğin her gün temizlenip tuzlanıp çevrilmesi gerekiyor. Kaşkaval tekerleklerinin olgunlaşma sürecinin doğru seyrettiğinden emin olabilmek için gıda mühendisleri tarafından örnekler alınarak biyolojik analizi de yaptırılıyor.”

Krema ve keçi sütü

Yücesoylu piyasaya son olarak süt kreması ve keçi sütü de sürdüklerini söyledi. Çiğ kremayı bugüne kadar bidonlar içerisinde hem Türkiye’ye ihraç ettiklerini hem de iç piyasaya uygun fiyata verdiklerini, şimdi ise 250 cc’lik karton kutularda da taze kremayı satışa sunduklarını söyledi.

Türkiye’den ithal edilen keçi sütünün 14-15 TL’ye satıldığına işaret eden Yücesoylu, KOOP-SÜT keçi sütününse 8 TL’ye verildiğini belirtti.

Yeniden ayağa kalktık

Yücesoylu KOOP-SÜT’ü 2013’te devraldıklarında 30 milyon borcu bulunduğunu, kooperatifi yüzdürebilmek için çalışanların yüzde 40 kesinti ile çalışmayı kabul ettiğini, bugün gelinen noktada ise bankada 20 milyon TL’si bulunduğunu vurguladı.