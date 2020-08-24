Kuzey Kıbrıs’ta 8 pozitif vaka daha

Kuzey Kıbrıs’ta dün bin 181 Coronavirüs testi yapıldı, 8 pozitif vaka daha tespit edildi.

Yeni vakalardan 2'sinin hava, 1'inin deniz yoluyla gelenlerden, 5'ininse önceden tespit edilen vakanın temaslısı olduğu ve bu süreçte gözetim altında oldukları açıklandı. Tedavisi tamamlanan 4 hastanın ise taburcu olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli'nin dünkü Coronavirüs testlerinin sonuçlarıyla ilgili açıklamasına göre, bugüne kadarki toplam vaka sayısı 271'e, toplam test sayısı da 108 bin 192'ye çıktı. İyileşip taburcu edilen hastaların sayısı 180'e ulaşırken, halen tedavisi devam eden 87 kişi bulunuyor. Hastalardan hiçbiri yoğun bakımda değil.

Bakan Pilli, rastlanan 8 pozitif vakadan 2 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini,

5 vakanın daha önce tespit edilen pozitif vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

Barkot uygulaması başladı

Öte yandan Türkiye’den gelen yolcuların ülkeye girişlerinde ibraz ettikleri negatif PCR test sonucu belgelerinde gece yarısından sonra QR kodu bulunması şart olacak.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre; belgelerinde QR kodu olmayan yolcuların KKTC’ye girişlerine izin verilmeyecek ve geri gönderilecek. Bu bağlamda mağduriyet yaşanmaması için, yolcular uçağa ve gemiye alınmadan önce PCR test sonuçlarının QR kodları üzerinden kontrolü hava ve deniz yolu şirketlerince yapılacak.

QR kodunun okunmadığı durumlarda belge üzerindeki laboratuvar numarası ve kimlik numarası yahut pasaport numarasının son dört hanesi girilerek e-nabız sistemi üzerindeki Covid-19 test sonuçları biriminden kontrolleri sağlanabilecek.