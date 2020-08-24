Herkes kendi önlemini alsın

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Karaoğlanoğlu’nda köy kahvelerini ve bölge esnafını gezdi, görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerinde esnafın durumu ve yaşanan son ekonomik gelişmelere değinen Erhürman, halkın büyük bir kaosa doğru sürüklendiğini ve hükümet yetkililerinin bunu sadece izlemekle yetindiğini savundu.

Erhürman, ekonomik alanda olduğu gibi sağlık alanında da çok büyük sıkıntılar yaşandığını ve hükümetin halkı korumadığı görüşünü ifade ederek, herkesi kendi önlemini almaya davet etti.

Tufan Erhürman, pandemi sürecinin başında hükümete ekonomik konularda gerekli adımların atılabilmesi için kriz masası kurma çağrısı yaptıklarını, ancak bu çağrının da cevapsız kaldığını belirtti.

Ekonomik konularda yaşanan kayıpların tamamının giderilmesinin mümkün olmadığını ancak tüm sektörleri bir araya getirerek çeşitli adımlar atılabileceğini kaydeden CTP lideri Erhürman, bunların yapılması yerine hükümetin seçim derdine düştüğünü ileri sürdü.

Erhürman, hükümete seçim çalışmalarını bir kenara bırakıp bu konulara yoğunlaşma çağrısı yaptı ve böyle gitmesi halinde yönetilecek bir ekonomi bile bulunamayacağını dile getirdi.

