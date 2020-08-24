Alkole ağır ceza

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Trafik Yasası’nın Avrupa Birliği (AB) standartları çerçevesinde baştan aşağı yenilendiğini söyledi. Bakan Atakan, birçok konuda trafik cezalarının caydırıcı hale getirildiğini belirtti. Atakan, “Alkollü araç kullanma cezaları arttırıldı, alkol kullanım oranı ile paralel olarak ehliyetin süreli değil tamamen iptal olması uygulaması hayata geçirilecek” dedi.

Bakan Atakan, ayrıca yol yapım çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Atakan katıldığı bir TV programında gündeme dair soruları yanıtladı, bu yıl sonuna kadar yapılan planlamaları aktardı.

Atakan, Trafik Yasası’nın AB standartları çerçevesinde baştan aşağı yenilendiğini belirterek, araç sınıf ve standartlarına uygun düzenlemeler yapıldığını söyledi.

Atakan şunları kaydetti: “Yük, yolcu taşıma esasları yeniden düzenlendi. Eskiyen ve geçerliliği kalmayan bazı ceza ve uygulamalar kaldırıldı. Özellikle bazı trafik suçları ile ilgili uygulanan cezalar daha caydırıcı hale getirildi. Mevcut hız sınırlamasını aşım oranlarına göre uygulanan ceza artış dilimleri yeniden belirlendi ve artırıldı. Alkollü araç kullanma cezaları artırıldı, alkol kullanım oranı ile paralel olarak ehliyetin süreli değil tamamen iptal olması uygulaması hayata geçirilecek.

Bu çerçevede toplu taşıma, turistik taşıma, kiralık araç ve taksi sektörü ile ilgili de düzenlemeler yapıldı. Yasal boşluklar ortadan kaldırıldı. Yeni yasanın her aşaması ilgili sektör temsilcileri ile birlikte çalışılarak hazırlandı. Yasa Bakanlar Kurulu gündemi sonrası meclise sevk edilecek. Seçim yasakları sonrasında meclis gündemine getirilmesi hedefleniyor.”

Yol çalışmaları son sürat devam ediyor

Yol yapım çalışmalarıyla ilgili bilgiler de veren Atakan, hem Lefkoşa hem de ülkenin doğu-batı ulaşım aksında önemli bir yükü çeken Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nın yükünü önemli ölçüde azaltacak ve ciddi bir alternatif yaratacak çevreyolu projesinde çalışmaların hızlandığını söyledi. Atakan, bu mevkideki çalışmaların tamamlanmasına paralel Lefkoşa-Dikmen yolu üzerinde yarım kalan yonca kavşak ve çevresinin yapım, düzenleme ve tamamlanma sürecine geçileceğini belirtti. Atakan, “Bu yıl sonuna dek projenin önemli bir kısmının tamamlanması ve trafiğe açılması planlanıyor” dedi.

Atakan şunları belirtti:

İskele-Çayırova yolunun İskele Boğaz çıkışı ile Bafra kavşağı arasındaki yapım çalışmaları da hızlandı. İlgili bölümdeki çeşitli hat ötelemeleri tamamlandı, güzergah çalışmaları tam hız sürüyor. Ayrıca bölgede özellikle Çayırova köyünün yola bağlantısını sağlayacak ve köyü mağdur etmeyecek bir ara kavşak için de çalışmalar tamamlandı. Bu yol sonuna doğru yolun önemli bir bölümünün trafiğe açılması hedefleniyor

Yarım kalan Güzelyurt-Lefke yolunun Doğancı kavşağı-Lefke arası bölümü ile Girne Doğu Çevreyolu olarak bilinen Girne-Çatalköy arasındaki yol ile ilgili henüz bir takvim yok. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı mevkidaşım ile yapmış olduğumuz son görüşmelerde kalan bu 2 proje ile ilgili ihale süreci ve takvimlemenin 2021 yılında yapılabileceği bilgisini aldık. Bu takvimlemede bir gecikme olması durumunda özellikle Lefke yolunun kalan bölümünün kendi iç kaynaklarımızla bitirilmesi yönünde bir hükümet kararımız var. Bu çerçevede bakanlık olarak yolun kalan bölümü ile ilgili her türlü keşif, proje çalışmamız tamamlandı. Gelecek bilgilendirmeye göre hareket edeceğiz.”

Lefkoşa-Girne anayolunda çalışma yapılacak

Lefkoşa-Girne anayolunun Gönyeli çemberi ile Boğaz kavşağı arasında kalan bölümünün mevkisel lokal tamir ve orta refüj beton korkuluk çalışmalarının da başladığını kaydeden Atakan, çalışmalar süresinde bu yol güzergahında zaman zaman trafik sıkışmaları, yol kapatmaları yaşanacağını ifade etti. Atakan, “Vatandaşlarımızın bu yol ile ilgili yapılacak uyarıları dikkate almaları, yola buna göre çıkmaları ve mümkünse sıkışıklık yaşamamak adına alternatif güzergahları kullanmaları önemli” dedi.

Atakan, ayrıca bu yol üzerinde uzun bir süredir kangrene dönen ve Lavinium Sitesi olarak bilinen yerleşkeye güvenli ve kurallara uygun bir şekilde giriş-çıkış yapılmasına imkan sağlayacak projenin ihale sürecinin de tamamlandığını açıkladı.

İkinci etap başlayacak

Girne Batı Çevreyolu olarak bilinen Alsancak-Lapta-Karşıyaka yolunun I. Etap çalışmaları tamamlanma noktasına doğru geldiğini belirten Bakan Atakan, II. Etap ile ilgili projelendirme çalışmalarının da bittiğini dile getirdi.

Atakan, “Kaynak aktarılması halinde süratle yolun II. Etap ihalesi de seçim yasaklarının hemen akabinde gündeme alınabilecek” şeklinde konuştu.