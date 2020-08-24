Halktan destek istedi

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, adaylığını açıklaması sonrası birçok kesimden “Artık oy verebileceğimiz bir aday var” söylemini duyduğunu belirterek, bu durumun kendisini daha da cesaretlendirdiğini söyledi.

Seçim Ofisinden verilen bilgiye göre; Denktaş, TMT Mücahitler Derneği’ni ziyaret ederek Başkan Yılmaz Bora ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.

Ziyarette konuşan Serdar Denktaş, üyelere adaylık gerekçelerini anlattı.

Serdar Denktaş, Hükümetin pandemi dönemindeki kararsızlıkları ve öngöremediği hadiselerin gelişmesi sonrası gelen talepler ile birlikte bu yarışa çıkmaya karar verdiğini dile getirdi.

Bütün dünya ile birlikte yeni bir döneme girilirken yaşanan sıkıntıları bir fırsat olarak değerlendirmek istediğini ifade eden Denktaş, siyasetteki 30 yıllık deneyimi ile bu yarışta vatandaşa bir alternatif sunma şansını tanıdığını belirtti.

Adaylığını açıklaması sonrası çeşitli parti tabanlarından çok olumlu tepkiler aldığını dile getiren Serdar Denktaş, kiminle kaldığına bakılmaksızın ikinci tura kalması halinde seçimi kazanacağına inandığını kaydetti.

Denktaş, adaylığını açıklaması sonrası birçok kesimden “Artık oy verebileceğimiz birisi çıktı” şeklinde söylemde bulunduğunu ve bunun kendisini daha da cesaretlendirdiğini söyledi.

Bu bir parti seçimi değil

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bireyin daha fazla değerlendirildiği bir seçim olduğunu kaydeden Denktaş, “Herkesin partisi kendine… Ama bu bir parti seçimi değil” dedi.

Denktaş, Cumhurbaşkanı’nın iç meselelerde yetkisi olmamasına karşın kuracağı diyalogla etkisini gösterebileceğini belirterek, bu anlayışı benimseyerek bu makama talip olduğunu dile getirdi.