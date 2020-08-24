Seçim kırılma noktası olacak

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin çok önemli bir kırılma noktası olduğunu düşündüğünü, siyasi ideolojiden gelen liderlerin ve müzakere yöntemlerinin tüketildiği bir eşikte seçim yapılacağını söyledi.

Halkın iradesinin son derece önemli olduğuna işaret eden Özersay, seçilecek kişinin devletin başı olarak en önemli misyonunun toplumu birleştirmek olacağının altını çizdi.

Kudret Özersay’ın seçim bürosundan verilen bilgiye göre; katıldığı televizyon programında soruları yanıtlayan Özersay, “Sadece seçimi kazanabilmek için toplumu bölen, geren bir siyaset izlenirse, bunun seçime yararı olsa bile seçim sonrası toplumu yeniden birleştirmek zor olur. Kıbrıs Türk toplumunun ihtiyacı olan şey, toplumu ortak paydada birleştirebilecek bir liderliktir. Ben bunu gerçekleştirebileceğime inanıyorum” dedi.

Aynı ezberi devam edemez

“Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili kim neyi savunuyor, kimin vizyonu nedir diye henüz daha halk çok fazla odaklanmadı. İhtiyacımız olan şey içeriğin daha çok konuşulmasıdır” diyen Kudret Özersay, ortaya koyduğu vizyona ilişkin şöyle konuştu:

“Benim iddiam şudur; biz 52 yıldır federal ortaklığı müzakere ediyorsak ama aynı zamanda neredeyse hepimiz bu şartlarda Kıbrıs Rum Yönetimi liderliğinin ve toplumunun bizimle federal yönetim içinde yönetimi ve zenginliği paylaşmaya hazır olmadığını görüyorsak, o zaman aynı konuyu müzakere etmek demek müzakere masasına hapsolmak demektir. Kıbrıs Türk halkına müzakere masasına hapsolmayı vadetmiyorum. Kıbrıs’ta farklı bir yoldan yürünerek ortaklık denenebileceğini ama bunun bugüne kadar alışılmış noktadan gitmeyi doğru bulmuyorum. Şartlar değişmedikçe, Rum tarafı bu adada tanınan tek devlet olmaya devam ettiği sürece AB’ye üye olduğu sürece, uluslararası toplum güneydeki doğalgazı tek başına yönetmesine izin verdiği sürece hiçbir şeyi paylaşmaya yanaşmayacaktır.”

Özersay’dan BM’ye mektup

Bu arada Bakan Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin Dönem Başkanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Daimi ve Geçici üye ülkelerinin Dışişleri Bakanları’na Rum tarafının düşmanca eylemlerine Fransa’nın verdiği kabul edilmez desteğe dair Kıbrıs Türk tarafının itirazlarını içeren birer mektup gönderdi.

Bakan Özersay mektuplarında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Daimi Üyelerinden biri olan Fransa’nın, ada ve bölgede gerilimi tırmandıran Kıbrıs Rum tarafına vermekte olduğu desteğin, Birleşmiş Milletler’in kuruluş ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı. Adaya bölgesel gerilimi artıracak biçimde savaş uçakları dahil askeri uçaklarını konuşlandıracağı açıklanan Fransa’nın, provakatif ve düşmanca faaliyetlerini artıran Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yakın zamanda askeri tatbikat da planlamasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Özersay ayrıca, Fransa’nın bu tavrıyla, adada ve bölgede barış ve istikrarı tehdit eden Kıbrıs Rum tarafının kışkırtıcı faaliyetlerinin bir parçası haline geldiğini de kaydetti.