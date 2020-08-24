Okullar 14 Eylül’de eğitime hazır değil

Çiğdem AYDIN

Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarının, eğitimin 1-14 Eylül arasında online olarak başlaması ve daha sonra okulların açılması yönündeki ortak kararı velileri huzursuz etti. Diyalog’un görüşlerine başvurduğu okul aile birliklerinin başkanları, okulların ‘Coronavirüs önlemleri’ çerçevesinde eğitime hazır olmadığını söyledi.

“Kendi çocuğunuzu gönül rahatlığı içinde okula gönderecek misiniz?” şeklindeki bir soruyu yanıtlayan birlik başkanları “içimiz rahat değil” yanıtını verdi. Veliler, hijyen kuralların yanı sıra okullarda doktor ve sağlık görevlisine ihtiyaç duyulacağını belirterek, bakanlığın bu konuda ne tür önlemler aldığını sordu.

Ne dediler?..



Hikmet Kaynarca (Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği Başkanı)

“Eğitim olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir. Zaten geçen yıl çocuklar doğru düzgün bir eğitim alamadı. Okulların açılmasından yanayız ama ülke çapında alınan önlemlerden memnun değiliz. Bin 500 kişilik bir okuldur bizim kapasitemiz adanın tamamından gelen bir okul nüfusumuz vardır. Serviste zaman geçirecek öğrencilerimiz vardır hastalık istemiyoruz.

Gönül rahatlığı içinde evet çocuğumu okula gönderemiyorum ama karamsarım. Ülkenin imkânları ve çocuklardaki eğilim online eğitime uygun değildir. Maalesef çoğulcu eğitimi de sağlıklı görmüyorum.

Okullar daha hijyen hale gelebilir, okul servisleri artırılabilir. Okulda bir sağlıkçı mutlaka bulunmalı. Maske ve hijyenin yeterli seviyeye getirilebileceğine inanmıyorum. Corona ile eğitim yapılır ama bir çocuğun bile rahatsızlanması tüm eğitimi riske atar. Endişeliyiz. İmkânların müsait olmadığını düşünüyorum. Ama eğitim de şart.”

Mustafa Özkepçı (Mehmetçik Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı)

“Bence yeterli önlem alınmadı. Tam detaylı hiçbir görüşme yapılmadı. Ben bir veli olarak kesinlikle çocuğumu okula gönül rahatlığı ile gönderemem. Üç çocuğum var; biri ilkokula, biri ortaokula gidiyor. Büyük olan oğlum da liseye gidiyor ve hepsi için endişe duyuyorum.

Okulların açılmasını tabi ki hepimiz istiyoruz. Ama toplantı yapıp Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile konuşmak lazım; ne tür önlemler alındı, çocukların, ailelerin sağlığından kendileri sorumludurlar. Evet eğitim şart ama her şeyin başı da sağlıktır.

Online eğitim konusuna sıcak bakmıyorum. Çocukların geçen yıldan eksik dersleri vardır nasıl online eğitimle bu eksikleri tamamlayacaklar veya adapte olacaklar. Çocukları ders için evde bilgisayar başına oturtmak çok zor, neredeyse imkansız. Bizim ülkede böyle bir alışkanlık yok. Nasıl olacak hiç bilmiyorum.”

Zeynep Kurkmaz (Arapahmet İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı)

“Doğruyu söylemek gerekirse okul aile birliği olarak bir toplantı yapmadık. Bu konuda hiçbir fikrim yok. Ama eğitim hazır mı onu bilemiyorum. 14 güne kadar zaman neyi gösterir bilmiyorum ama çok da hazır değiliz, vakalar gittikçe çoğalıyor. Eğitim önemli ama sağlık her şeyin üzerindedir. Bir veli olarak çocuklarımı okula göndermeyi düşünüyorum. 3 çocuğum da Arabahmet İlkokulu’nda okuyor. Okulun çocuk sayısı zaten 100 kişi, ciddi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sınıf mevcudiyetimiz 20 zaten kontrollü tutabiliriz diye düşünüyorum.

Online eğitimi daha önce de yaşadık. İlgili veliler daha çok takip ediyor ama genele baktığımızda bir öğretmenin yüz yüze anlatması kadar verimli olamaz. Özellikle ülke geneli için söylüyorum kesinlikle online eğitime hazır değiliz.”

Banu Sanver (Türk Maarif Koleji Okul Aile Birliği Başkanı)

“Bizim okulumuzda çok iyi önlemler alındı. Yalnız ben tüm okullar için ülke genelinde eğitim hazır mı derseniz bana göre hazır değil.

Çocuklarım üniversiteyi başlayacak ancak erteletmeyi düşünüyorum. Üniversite de bu yıl olmayacak. Kaygılıyız çünkü tüm dünyada ciddi bir salgın var, bu sadece bize özel bir sorun değildir. Önlemler alınabildiği kadar alınıyor aslında ama bir bulaş varsa ne kadar önlem alınırsa da yayılacaktır. Bu nedenle eğitimin birkaç ay daha ertelenebileceğini düşünüyorum. Aileler çocuklar eğitimden geri kaldı diye panik yapıyor. Hasta olacaklarına eğitimden birkaç ay geri kalsınlar ne olacak yani?

Online eğitim konusunda tek cümle ile özetleyim “gereksiz… Hele ki, 15 gün için.”

Enver Mamülcü (20 Temmuz Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı)

“Bizim yaptığımız çalışmalarda tüm sağlık önlemleri alınmıştır. Ülke geneli bana göre hazır değildir. Birçok okulda eksikliler vardır.

Ben bir veli olarak çocuğumu okula gönderir miyim bu çok bilinmeyenli bir denklemdir. Virüs bir bulaş meselesidir, kurallara uyumla alakalı bir durumdur. Çocukların okullarda bu hassasiyeti göstermelerini umuyorum.

Online eğitim dünyanın hiçbir yerinde başarılı olmayan bir sistemdir. Öğrencinin sınıfta olup da ders görmesi önemlidir. Gereksiz buluyorum.”