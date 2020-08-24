Federasyon masalını bırakın

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), yeni kampanya döneminin ilk kitle toplantılarını Alayköy ve Yılmazköy'de gerçekleştirdi.

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı, burada yaptığı konuşmada, "Bu halka 46 yıldır federasyon masalı anlatanlara artık inanmayın. KKTC’ye inananlara bir şans verin. Ne kaybedersiniz?" dedi.

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu da, YDP’nin Cumhurbaşkanlığını istediğini ve alacağını kaydetti.

Zaroğlu, üye sayısı açısından en büyük ikinci parti olduklarını kaydederek, “7 bin 500 üyemiz 5 oy getirse, bu seçimi rahat alırız. Almamız için her şeye sahibiz. Seçmen bizde, teşkilat bizde, fikir, proje bizde, enerji, heyecan bizde… Adayımızın diğer adaylardan fazlası var eksiği yok. Biz bu seçimi alacağız, başka yolu yok" dedi.

Seçim Komitesi Başkanı Turan Büyükyılmaz ise "YDP geçen seçimlerde en yüksek oyu Alayköy'den almıştı. Bu oyu bu sefer katlayacağız" diye konuştu.

